Eclipse no afectó asistencia a clases en Aguascalientes: IEA

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Raúl Silva Pérezchica, titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), precisó que la asistencia de alumnos en este inicio de ciclo escolar fue del 99%, a pesar de los mensajes alarmistas sobre algunos riesgos de salud que podría provocar el eclipse total de sol que se presentó hoy en varias partes del mundo.

Asimismo, se congratuló de no haber recibido un reporte que indique un docente faltante, fuera de quienes tienen alguna incapacidad médica. “Seguiremos al pendiente en estos días para que esta situación continúe de la misma manera, esperando que los que se encuentran enfermos, se recuperen pronto para que regresen a las aulas”, comentó.

Por otro lado, dejó claro que el IEA no tiene una fábrica para construir plazas de maestros. “Todo lleva un proceso y esto no es la excepción. Tenemos que seguir un proceso serio para que se pueda justificar el lugar y podamos pedir el recurso necesario; sin eso, simplemente no se puede hacer”, aseveró, por lo que garantizó que las que se hayan creado sin este sustento, se retirarán de inmediato.

Sobre este trabajo, dejó claro que es una labor del día a día. “En algunas Normales ya se han retirado algunas y aprovechado esas horas disponibles para resolver proyectos que tenían pendientes; hasta el momento se han retirado 18 plazas y podrían ser más”, concluyó.