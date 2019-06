Echan de MORENA a diputado de Puebla que hizo comentarios misóginos

Michoacán 3.0

Puebla, Pue.- Luego de haber dicho que “las mujeres deben cerrar las piernas para evitar embarazos”, el diputado local de Morena en Puebla Héctor Eduardo Alonso Granados fue expulsado del partido.

Mediante un oficio la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dio a conocer su expulsión, al referir que debido a sus declaraciones es evidente que no comparte los ideales de la Cuarta Transformación.

Así pues, lo conducente será expulsar al legislador de la bancada morenista en el Congreso de Puebla, por lo que será un legislador sin partido ni bancada.

Cabe señalar que la declaración que le costó la militancia la dio en un contexto de rechazo al aborto, en un claro ejemplo de machismo y misoginia.

“Cómo premiar la irresponsabilidad de alguien que tiene relaciones sexuales, de manera irresponsable, se embaraza y dicen <no me importa, el estado me paga el aborto>, que me lo quiten”, se expresó el legislador.

Cabe señalar que anteriormente el diputado ya se había visto envuelto de polémica por comentarios machistas, al tildar de mojigatas a sus compañeras diputadas por manifestarse en contra de la colocación de publicidad en donde aparecen mujeres con poca ropa en Puebla.