Durante el Buen Fin, cuida tu bolsillo

Comunicado

CDMX.- Este año se llevará a cabo la séptima edición del Buen Fin del 17 al 20 de noviembre, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), te da algunas recomendaciones para que no gastes de más y evites endeudarte.

Hay que señalar que en esta edición del Buen Fin, se esperan lograr ventas superiores a los 100 mil mdp, cifra mayor a la de 2016 que fue más de 89 mil mdp, lo que se pretende contribuya a que las diferentes zonas y regiones reactiven su vitalidad por la vía del comercio y del turismo.

Durante este fin de semana, diversos establecimientos ofrecerán promociones como meses sin intereses en tiendas participantes, puntos extras o dobles en tarjetas de crédito, bonificación de mensualidades o porcentaje de la compra, e incluso premios en efectivo por el uso de medios electrónicos de pago con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El fondo asciende a 500 mdp que se repartirá entre 149 mil ganadores.

Sin embargo, antes que quieras adquirir todo en los establecimientos, la CONDUSEF te sugiere tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para cuidar tu bolsillo:

• Elabora un presupuesto con tu familia para definir claramente qué necesitan adquirir.

• Recuerda que canalizar una parte de tu aguinaldo al ahorro, te permite contar con recursos para enfrentar un imprevisto o comprar algo necesario el próximo año.

• Conoce tu capacidad de pago, para no incumplir con los pagos mensuales de la deuda que se adquiere, no es recomendable comprometer más del 30% del ingreso.

• Verifica los precios para saber si el artículo elegido realmente está rebajado o no.

• Aprovecha las promociones u ofertas, más que los meses sin intereses, pagar de contado o débito tiene sus ventajas: no comprometes tus ingresos futuros y algunos establecimientos ofrecen descuentos por este tipo de pago.

• En compras a meses sin intereses, se debe procurar adquirir bienes duraderos cuyos beneficios o vida útil se prolonguen más allá del plazo de la deuda, y cuidar de no exceder la capacidad de pago por utilizar esta opción.

• Recuerda que en meses sin intereses, si no se pagas a tiempo la mensualidad, se convertirá en una deuda común, la cual genera intereses.

• No pongas en riesgo tus finanzas por adquirir deudas, cuando aún estás pagando artículos del pasado “Buen Fin”: recuerda, muchos pagos “chiquitos” hacen uno grande.

• Los “no totaleros” deben tener presente que las promociones a meses sin intereses, son adicionales al pago mínimo que tienen que realizar mensualmente, por ello, deben evitar sobreendeudarse y cubrir más del mínimo.

• Es importante verificar que se haga válida la promoción al momento de firmar el voucher, que el importe sea correcto y refleje la promoción elegida.

• Guarda los vouchers para cualquier aclaración y revisa el estado de cuenta en diciembre, para verificar que todas tus compras estén registradas correctamente; en caso de movimientos no reconocidos, acude a la CONDUSEF.

• Al pagar con tarjeta de débito o crédito, solicita que se haga la operación estando tú presente, así evitarás que puedan clonar el plástico o hacer cargos indebidos.

• Si el comercio desliza por segunda vez tu tarjeta por la terminal, solicita el comprobante a fin de verificar el motivo del rechazo.

• Realiza tus compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones.

• Si realizas compras en línea, verifica su dirección y teléfonos, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información. Revisa el Micrositio de Comercio Electrónico de la CONDUSEF.

Para cualquier duda o consulta adicional, favor de comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 o bien, visita nuestra página de internet: www.gob.mx/condusef; también nos puedes seguir en Twitter: @Condusefmx y Facebook: CondusefOficial.