Adultos empujan a adolescentes a caer en el alcoholismo en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El consumo de alcohol en Aguascalientes, sobre todo en el que se practica por menores de edad, es preocupante ya que ellos consiguen las bebidas embriagantes a través de adultos que aprueban dicho comportamiento.

En entrevista, el director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Aguascalientes, Mario García Martínez, señaló que los problemas con el consumo de alcohol podrían empezar desde los 16 años para ambos sexos.

“Aquí en Aguascalientes empiezan a haber problemas con el consumo de alcohol a partir de los 16 o 17 años de edad (…) las mujeres tardan un poquito más, aproximadamente un año para presentar problemas de alcohol”, explicó el titular del CIJ.

Con lo anterior, no se descarta que sean los adultos quienes les facilitan todas esas bebidas embriagantes a los jóvenes.

“Esto tiene que ver con el conseguir el alcohol de manera apócrifa, es decir de manera ilegal, de formas no estandarizadas. Lo pueden conseguir en casa de los padres que es lo común, en fiestas de amigos, algún adulto consigue el alcohol pero esto lo desvía hacia el consumo de los menores”.

Además, García Martínez mencionó que lo anterior es aún más preocupante cuando se mezcla en alcohol con bebidas energéticas, ya que eso puede derivar en problemas cardiacos, golpes de calor extremos, relaciones sexuales sin protección o accidentes vehiculares trágicos.

Finalmente, el especialista invitó a la población a consumir alcohol con responsabilidad, donde dijo, lo tolerable en adultos es que se tomen no más de tres copas por hora, siendo esto únicamente un día de la semana.