Dudas en cuanto revocación de mandato para nuevos alcaldes de Aguascalientes: PAN

Aguascalientes, Ags.- Persisten las dudas en cuanto la aplicación de la revocación de mandato a nivel local, particularmente en el caso de las once alcaldías que acaban de tomar protesta para un periodo de solamente dos años.

En entrevista el diputado Luis Enrique García López, vocal de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, comentó que hace falta leyes secundarias que avalen el dictamen ya aprobado por el Senado de la República.

“En el caso de Aguascalientes, ¿qué le vamos a preguntar a la gente en un año? Quienes fueron reelectos ya tendrán cuatro años en el ejercicio, pero los que acaban de entrar para un período tan corto cómo los vamos a someter a un escrutinio público”, apuntó el legislador por el PAN.

– ¿Pudiera quedarse en la nada?

– Podría dormir el sueño de los justos, dos años más esa figura jurídica. En éste caso quién haría la consulta, quién ocuparía los cargos de forma interina, con la participación de cuántos ciudadanos.

De los once alcaldes y alcaldesas de Aguascalientes, cinco se reeligieron este año.

García López también advirtió un trasfondo electoral en la revocación de mandato favorable al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tiene que ver con un tema de incluirlo en las boletas electorales, más con el fenómeno de que López Obrador esté en las elecciones de 2021, aunque no creo que juegue en su beneficio pues no es un tema de que pueda hacer campaña”, subrayó el panista.

La aplicación de la consulta de revocación de mandato fue aprobada el martes en el Senado.