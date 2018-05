Dragon Ball Super: Se confirma nueva serie de anime para Julio (VIDEO)

Blasting News

Han pasado algunos meses desde que Dragon Ball Super ha finalizado. Los primeros meses han sido difíciles para los fanáticos del anime, ya que terminó de forma apresurada y en su mejor momento. Sin embargo, el día de hoy ha sido revelada una noticia increíble que devolverá la alegría a todos los fanáticos del anime creado por Akira Toriyama.

#UltimoMomento: #DragonBallHéroes Tendrá un anime a partir de Julio. Eso quiere decir que #DragonBall vuelve a la Televisión con algo diferente y sin miedo a atreverse a cosas increíbles. —

Last moment: #DBSH will have an anime in July. pic.twitter.com/q4lX7StBUd — Dragon Ball Super (@DBSuperOK) May 17, 2018

El día de hoy, gracias a la revista Shonen Jump, ha sido confirmado una nueva serie para televisión.

Sin embargo, no es algo como lo que ustedes piensan, sino que es aún más novedoso y sorprendente que romperá todo tipo de parámetro y nos traerá muchos personajes increíbles.

Como sabrán, además de la historia original (Dragon Ball) existe una historia alterna llamada “Dragon Ball Héroes”. Dicha historia forma parte de un juego de arcade exclusivo. Sin embargo, se confirmó que la exitosa historia será llevada a la pantalla de televisión en formato de serie anime.

Personajes como Vegetto, Broly, Goku Xeno, Vegeta Xeno, fusiones increíbles y villanos nuevos son los que veremos en esta historia. Últimamente se ha promocionado muchísimo, pero no esperábamos que esta historia trascendiera tanto como para llevarla a la televisión.

Fecha de estreno

El día 1 de Julio de este año habrá una pre-exhibición del primer episodio en un evento.

El lanzamiento oficial para televisión vendrá después.

Se ha dicho que estos episodios serían algo más similar a una OVA, pero no se ha revelado nada concreto. Actualmente no se sabe si los episodios serán semanales o mensuales, pero creemos que traerá muchas historias interesantes, atrevidas y escenarios muy novedosos.

Para los que tal vez no están muy familiarizados con “Dragon Ball Héroes”, cabe aclarar que esta serie no forma parte del canon oficial del anime creado por Akira Toriyama, asemejándose más a lo que fue en su momento Dragon Ball GT. Esto no quiere decir que la serie valla a fracasar como lo hizo en su momento GT, pero creemos que es un tanto arriesgado ya que la historia de este anime es muy difícil de asimilar para los fanáticos tanto de antaño como los nuevos.

Viajes en el tiempo, fusiones insólitas, transformaciones únicas y nuevos personajes. Todo esto y más es lo que veremos en esta nueva serie de anime de la franquicia de Dragon Ball. Faltan 2 meses para su estreno y hay una gran expectativa por esta nueva etapa. Esperamos más información al respecto y, de haber más noticias sobre esto, estaremos comunicándolas lo más rápido posible.

