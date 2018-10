¿Dónde se ubica la verdadera Springfield? Checa

Muy Interesante

Springfield, el famoso escenario de una de las series de mayor importancia desde hace más de 25 años fue una de las mayores incógnitas para sus fans. Los Simpsons es, sin lugar a dudas, una de los éxitos más mencionados de de la historia de la televisión. Desde su estreno en 1989, la serie ha crecido y madurado hasta convertirse en una parodia de la sociedad estadounidense y del mundo que vivimos.

En una extensa entrevista publicada en Smithsonian, el creador de la famosa familia amarilla reveló una de las incógnitas que más se preguntaban sus fans y algo de los inicios de “The Simpsons”:

“Había estado dibujando mi tira cómica semanal, “Life in Hell”, durante aproximadamente cinco años, cuando recibí una llamada de Jim Brooks, quien estaba desarrollando “The Tracey Ullman Show” para la nueva red Fox. Quería que entrara y presentara una idea para hacer pequeños dibujos animados en ese programa. Pronto me di cuenta de que todo lo que lanzaran no sería de mi propiedad, sino de Fox, así que decidí mantener a mis conejos en “Life in Hell” y proponer algo nuevo”.

“Mientras esperaba, creo que me hicieron esperar más de una hora, dibujé muy rápidamente a la familia Simpsons. Básicamente dibujé mi propia familia. El nombre de mi padre es Homero. El nombre de mi madre es Margaret. Tengo una hermana Lisa y otra hermana Maggie, así que las dibujé todas. Iba a nombrar al personaje principal, Matt, pero no creía que fuera bien en una reunión de lanzamiento, así que le cambié el nombre a Bart”.

¿Existe o no la ciudad de Springfield?

Desde que saltó a la fama “The Simpsons” uno de los misterios de la serie fue la ubicación exacta de la ciudad de Springfield, una ciudad ficticia y fanática de las armas nucleares que puede estar o no en cualquier parte del mapa de los Estados Unidos.

Durante la entrevista con Smithsonian Matt Groenning reveló que el Springfiled en en que se basó para crear la serie es el que se encuentra en el estado de Oregón, lugar donde él nació.

A lo largo y ancho de Estados Unidos existen 35 ciudades con el nombre de Springfield, y Groening pensó que:

“SERÍA DIVERTIDO QUE HUBIERA MUCHA GENTE QUE SE SINTIERA IDENTIFICADA CON EL NOMBRE DE LA CIUDAD”.

El autor también confesó que, cuando era niño, la serie de televisión “Father Knows Best” también ocurría en una ciudad llamada Springfield y a él le entusiasmaba la idea de que fuese la que estaba tan cerca de su casa.

¡Ahora ya sabes que la verdadera Springfield sí existe!