Diversifican grupos delictivos movilización de la droga en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Jonás Chávez Marín, reconoció que los grupos delictivos siempre están al acecho de la autoridad policiaca para burlar los controles de vigilancia a fin de movilizar sus mercancías.

De entrada, el jefe policiaco refirió que es más frecuente que usen camionetas último modelo, en particular todo terreno o de las conocidas 4×4 para poder escapar en determinados momentos de la autoridad policiaca en cualquier circunstancia de piso.

“Este es un juego que tenemos al gato y al ratón, el delincuente nos está observando y cualquier momento es aprovechado para pasar droga”.

Inclusive, aceptó que por las mismas puertas de acceso puede pasar droga, pues hay momentos en que es tanto el tráfico que los elementos militares y de seguridad acantonados en esos lugares para agilizar el mismo no revisar a todas las unidades y es ahí donde aprovechan para pasar”.

De igual forma, como parte de sus estrategias utilizan familias, de tal manera que los elementos no puedan sospechar de ellos al momento de pasar por las puertas de acceso, además de las terracerías y brechas que siempre buscan

Chávez Marín, dijo desconocer el origen de la droga, aunque puntualizó que Aguascalientes sigue siendo un punto de paso y no producción.

Por último, también hizo mención a las llamadas falsas para movilizar a las corporaciones, refiriéndose a algún hecho de alto impacto que está ocurriendo en determinado lugar, aprovechando el momento para no se sorprendidos por la autoridad, aunque en ese sentido por instrucciones del mando único encabezado por Porfirio Javier Sánchez Mendoza, tienen ya la instrucción de no realizar una movilización masiva hasta no certificar la veracidad del evento, esto para no descuidar la vigilancia no caer en su juego.