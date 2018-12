Disminyuen 43.78% intentos de extorsión telefónica en el MuniAgs

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) trabaja para brindar atención a los reportes recibidos en el tema de intentos de extorsión telefónica. Su titular, Antonio Martínez Romo, explicó que los policías municipales realizan acciones de proximidad social para evitar que la ciudadanía ceda ante este tipo de estafas.

El servidor público indicó que de acuerdo al registro de reportes de llamadas de intento de extorsión telefónica recibidos en la Secretaría a su cargo, en el último año el índice bajó a 43.78 por ciento, pues en 2017 se recibieron 293 reportes y en 2018 se han atendido 169.

El titular de la SSPM señaló que durante este año, gracias a las denuncias oportunas de la ciudadanía y a la intervención de la corporación policiaca, se logró evitar que el 100 por ciento de los afectados depositaran dinero en cuentas bancarias de los delincuentes.

Además aseguró que estas llamadas se realizan desde otros estados del país y en la mayoría de los casos piden a la víctima quitar el chip de su teléfono y comprar otro con un número nuevo, además de obligarlos a hospedarse en un hotel y a no comunicarse con sus familiares.

Es por eso que el Secretario recomendó a la población no responder cuando la lada o el número sea desconocido, así como evitar proporcionar información a cualquier persona, ya que en ocasiones los delincuentes se hacen pasar por empleados de instituciones financieras, bancos o empresas, para obtener datos que puedan servir para cometer el ilícito.

Martínez Romo informó a la ciudadanía que en caso de ser víctima de un intento de extorsión lo primero que deben hacer es mantener la calma, escuchar con atención lo que le dice el interlocutor, apuntar el número telefónico de donde marcan, no hacer caso a sus indicaciones y colgar para solicitar ayuda gratuita al número 9 94 6640.