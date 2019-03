Disminuyen casos de robos de identidad en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el Sub Delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Conducef) Ignacio Villanueva Chávez, que los robos de identidad en Aguascalientes van a la baja en este 2019.

Según el funcionario federal, entre enero y febrero se han presentado 15 reclamaciones, mientras en el mismo periodo del año anterior sumaban para estas mismas fechas 35 casos.

Así mismo, durante todo 2018 se presentaron entre 240 y 250 quejas por este delito, que si bien en la entidad no se considera como de gravedad, si es de ponerle atención para evitar que crezca.

Estos asuntos de robo de identidad en el 2019 se refieren a casos donde una persona fue suplantada por otra para tramitar créditos en instituciones financieras o comerciales, explicó.

Alertó además de un crecimiento en los robos por internet o banca móvil, mismos que si bien no entran como un robo de identidad se convierten en un fraude para quien se ve afectado.

Recomendó a los usuarios evitar realizar transferencias en cafés internet, checar las páginas de sus banco