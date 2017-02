Disminuirá el precio de la gasolina en Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes.- El inicio de las operaciones del Ferropuesto va a permitir que el precio de los combustibles se reduzca en Aguascalientes y la región, ya que transportarla en ferrocarril es 7 veces más económico, así lo señaló Guillermo Zuñiga, integrante de la Comisión Reguladora de Energía.

“Si el costo de transporte y de logística de la gasolina está en un 25% del precio final pues simplemente si esas pipas las pasas a tren ese porcentaje de logística se reduce hasta siete veces y si tienes pipas y pasas a ductos ese porcentaje de logística se reduce hasta 14 veces, entonces hay potenciales ahorros al tener más inversiones de transporte”.

Aseguraron que ha habido empresarios que han reducido tarifas en 50 por litro para ser más competitivos y ganar más mercado, esto por la liberalización del costo de los combustibles.

“Los expendedores están haciendo algo que no podían hacer antes: competir, antes era un precio fijo, no se podía subir ni bajar pero ahora es un precio máximo entonces ahora hay expendedores que están reduciendo sus costos hasta en 50 centavos, entonces el mercado te está ofreciendo lo que el mercado que antes no te daba que es dar gasolina más competitiva”.

En el municipio de El Llano que no aparece en el registro de los precios por parte de la Comisión Reguladora de Energía, indicaron que es por que no cuentan con estaciones de servicio en el territorio y esta situación es en la ue se encuentra el 40% de los municipios del país.

“37% de los municipios del país no tiene gasolinería, es impresionante, hay comunidades en Chiapas que recorren 15 o 20 kilómetros para cargar gasolina porque no hay buena cobertura de gasolinerías”.