Dirigencias nacionales de partidos, causantes del hartazgo hacia partidos: Pérez Almanza

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- El ex coordinador estatal y diputado local por Movimiento Ciudadano, Vicente Pérez Almanza, atribuyó el hartazgo que tienen la mayoría de los mexicanos hacia los partidos políticos a sus dirigencias nacionales que suelen tomar decisiones desde México sin tomar en cuenta la realidad que se vive en cada entidad.

“Desde la Ciudad de México imponen candidatos, dirigentes estatales, así pasó en el partido en el que yo militaba, y servidores públicos como en el caso del partido oficial que ha colocado a varios servidores públicos que no comulgan con la dinámica del estado pero que fueron elegidos al contentillo de la dirigencia nacional del partido”.

Si bien, el hartazgo se ha vuelto generalizado hacia prácticamente todos los partidos políticos, los partidos políticos que han tenido la oportunidad de gobernar son quiénes tienen una mayor responsabilidad al no saber cómo canalizar las demandas ciudadanas en políticas públicas para el beneficio de la población.

Vicente Pérez Almanza, quien ahora busca crear un nuevo partido político local denominado “Partido de Aguascalientes”, indicó que en caso de aprobarse las solicitudes de los nuevos institutos políticos en el estado, también a ellos les tocaría remar contra corriente contra ese hartazgo de los ciudadanos.

“El hartazgo de la ciudadanía se traduce en todos y para todos, creo que los partidos que han gobernado han sido los causantes principalmente por el incumplimiento de las promesas hechas en campaña y los malos gobiernos, los malos resultados, han hecho que hoy en día nadie crea en la política”.

Sobre la propuesta del regidor independiente del municipio capital, Mauricio González, de incrementar a un 2% el respaldo ciudadano para la conformación de un nuevo partido político local, esto fue lo que señaló:

“Creo que sería difícil con el 2% consolidarse si aún como está la ley es difícil, llegar a ser es casi imposible, como para que no exista y cuando se hacen cosas nada más por hacerse en ley pero que son imposibles de realizar pues no tiene caso ni siquiera modificarlo, sin embargo sí hay que buscar las medidas cautelares para que no cualquiera pueda hacer un partido político nomás por hacerlo sino que sea alguien que represente una verdadera opción y que tenga los elementos necesarios, los seguidores indicados para poder conformarse como tal”.

Finalmente, Pérez Almanza aseguró que en el caso de la asociación que busca impulsar como partido político local se encuentra en la etapa de conformación de las asambleas que comprenderán 12 distritos de Aguascalientes.