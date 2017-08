Directiva del Necaxa le sube los precios a su barra y ésta los abandona

Diario AS

Aguascalientes, Ags.- En un hecho insólito, la porra del Necaxa la llamada Sobredosis castigó al equipo para el partido contra Mineros de Zacatecas en forma de protesta por el incremento de los boletos para el partido de la Copa MX que ganó la escuadra local por 4-0.

De inicio, el costo de las entradas general alcanzó los 100 pesos, sin embargo, para la barra fue de 150, lo cual provocó la inconformidad del grupo de animación que optó por no asistir al Estadio

Al respecto, el entrando Ignacio Ambriz prefirió mantenerse al margen del tema y señaló que espera que la directiva arregle la situación de una forma en que salgan beneficiadas las dos partes.

“Es un tema que a mí no me compete mucho, siempre he dicho que la afición es importante, es la que apoya y alienta. La parte administrativa se sale de mis manos, esperemos que para el otro partido se arreglen de la mejor manera y todos contentos”, comentó el estratega en conferencia de prensa.