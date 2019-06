Diputados se reúnen con la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Comisión de Recreación y Deporte de la LXIV Legislatura, que encabeza la diputada Érica Palomino Bernal, sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Municipio de Aguascalientes, Arturo Muñoz Moreno, con quien abordaron la situación actual y necesidades que enfrentan estas disciplinas en Aguascalientes.

En este sentido, Muñoz Moreno, señaló que hay asociaciones deportivas que organizan eventos públicos para los cuales reciben patrocinio de empresarios, no obstante, “los organizadores no le pagan a los peleadores, además de que no quieren contratar ambulancia y médicos”, lo que pone en riesgo la atención y la integridad de los atletas que participan.

Informó que de acuerdo con un censo que realizaron hace 6 meses, detectaron que muchos gimnasios en donde se imparten clases de boxeo no cuentan con licencias ni certificación.

De esta manera, el presidente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales del municipio de Aguascalientes, Arturo Muñoz, consideró que fortalecer el marco legal permetiría la regulación de gimnasios donde se lleva a cabo la practica del box, pues son lugares que su operación debe estar en regla y con los permisos correspondientes, esto en beneficio de los deportistas.

Subrayó que por el momento resulta poco factible la creación de un Consejo de Boxeo Amateur, porque eso implicaría que se tenga que reformar la legislación deportiva a nivel federal para que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) otorgue los recursos públicos y le de el seguimiento, situación, dijo, se ve complicada

Por su parte, los legisladores señalaron su compromiso de analizar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes para detectar qué artículos pueden modificarse, y así dotarle de certeza y orden al deporte de la entidad en todos sus ámbitos y disciplinas.

Además de los ya mencionados, a la comisión también asistieron los congresistas Juan Manuel Gómez Morales, Dennys Gómez Gómez y Mario Armando Valdez Herrera.