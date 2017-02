Diputados locales blindarán el programa “Médico en tu casa” en Aguascalientes

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Aunque el programa de salud “Médico en tu casa” todavía no se lleva a cabo en Aguascalientes, diputados locales buscarán la manera de blindarlo para que no esté sujeto a la voluntad de los gobiernos en turno y que sea aplicado como una política gubernamental de salud obligatoria, así lo aseveró la diputada presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso Estatal, Cristina Urrutia.

Indicó que el programa instaurado por el gobierno de la Ciudad de México y que ya se aplica en otras entidades de la República es una de las estrategias más importantes que brinda el gobierno estatal para evitar que los afiliados al Seguro Popular se queden sin atención médica por no tener los recursos para trasladarse a una clínica u hospital.

“A los que están postrados, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas que no han tenido realmente una atención prenatal, todo esto va ayudar a que se tenga una solución, una mejor atención en cuanto a salud porque van a acudir a sus casas para otorgarles la atención”.

Este programa también ayudará a reducir la saturación que existe en los hospitales de la entidad, subrayando que la atención médica no deberá mermar la capacidad operativa de los nosocomios una vez que entre en vigor “Médico en tu casa”.

“Se está trabajando para que no haya una desatención y no se puede dar esa desatención, hay mucha necesidad en todos los sentidos, desde lo más sencillo hasta lo más complicado y por supuesto que se trabajará en que no falte la atención a la población”.