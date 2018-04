“Diputados del PAN aprueban leyes al vapor pues les urge irse a campañas”: Rodríguez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Iniciativas como la Ley de Movilidad se aprobaron debido a la premura que tienen los legisladores de la mayoría panista en el Congreso del Estado para quedar bien con el gobernador Martín Orozco e irse a las campañas por la reelección, manifestó la diputada local por el PRI, Citlalli Rodríguez González.

“Debería reflexionarse y que se tomen en cuenta todas las opiniones y que no salga algo al vapor, simplemente porque los diputados del PAN ya se van a campaña y les urge sacar los temas que les manda su jefe político”, estableció.

Dentro de la actual Legislatura del Estado, seis diputados de la fracción del PAN ya pidieron licencia a sus cargos para contender por la reelección a la cual tienen derecho. Los permisos entrarían en vigor para el siguiente mes.

En entrevista, Rodríguez González adicionó que la Ley de Movilidad de Aguascalientes que se aprobó en la sesión del jueves último solamente se analizó entre legisladores de las comisiones de Gobierno y del Transporte; pero que el resto no fue consultado.

“Yo no estoy en ninguna de esas comisiones, pero se dijo que iban a invitarnos. Al final, jamás fuimos convocados para esta dictaminación y si los diputados no fuimos convocados, ya me imagino los ciudadanos”, remarcó.

La nueva Ley de Movilidad incluye puntos polémicos como impedir que los chóferes del servicio Uber cobren tarifas en efectivo, punto que ha sido criticado por la empresa de plataforma electrónica.