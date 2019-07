Diputados de Morena van por desaparición del Seguro Popular

La Jornada

Ciudad de México.-Morena presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para desaparecer el Seguro de Popular y en su lugar crear un nuevo organismo “encargado de garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad y medicamentos gratuitos de manera igualitaria y sin distinciones”.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó la iniciativa ante la Comisión Permanente y argumentó que 67 millones de mexicanos no tienen ninguna cobertura de seguridad social y la estrategia instrumentada en 2004, del Seguro Popular no alcanzó a tener la cobertura que se pretendía.

“Más de la mitad de la población en México no cuenta con seguridad social, sin embargo, el Seguro Popular después de 15 años en operación no ha logrado atender a la totalidad de población sin seguridad social y no ha cumplido su objetivo de garantizar un acceso universal a la salud”, expuso.

Hizo notar que el presidente López Obrador ha reconocido en público y en privado que lo peor que recibió de la administración pública pasada fue el sistema de salud, “está hecho un desastre y lo que vemos ahora son las consecuencias de muchos años de abandono de una política irresponsable y de una clara insuficiencia para atender la problemática que teníamos”.

El diputado Delgado Carrillo explicó que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, una gran cantidad de recursos del sector salud han sido desviados hacia otros rubros y sobre todo a pagar pasivos que no tienen que ver con el asunto, como es la nómina no acreditada. “Es tal el desastre en el sector salud que actualmente hay 306 obras inconclusas, entre hospitales y unidades médicas”, dijo.

El Seguro Popular, insistió, lejos de ser un modelo de atención en salud, es un sistema de financiamiento que únicamente cubre el costo de la atención brindada por los Sistemas Estatales de Salud a sus afiliados, no cuenta con infraestructura ni personal médico, únicamente cuenta con personal administrativo. Solamente cubre la atención a un número limitado de padecimientos e intervenciones por lo que vulnera el acceso real al goce de la salud.

Por ello, recalcó, se planteó esa reforma que establece, entre otras cosas, que el cuadro básico de insumos del sector salud sea reemplazado por un compendio nacional de insumos mucho más completo.

Además, la protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, para generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud.

De acuerdo a la iniciativa, el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar sustituirá a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Seguro Popular, creados en 2003 y operados por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mediante acuerdos de coordinación firmados entre el Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría del ramo y los gobiernos estatales.

Asimismo, se establece que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud serán transferidos a la unidad administrativa responsable de ejercer las atribuciones que competen a la Secretaría de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar, en los términos que se determinen.

Finalmente, los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente decreto pase de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud al Instituto de Salud para el Bienestar, se respetarán conforme a la ley de la materia.