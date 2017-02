Diputados adaptan leyes para aplicar el programa “Médico en tu casa”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, el Pleno de la LXIII Legislatura la unanimidad de los diputados aprobó por mayoría, con 21 votos a favor, tres abstenciones y dos en contra, el dictamen que emitió la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social y que resuelve la iniciativa de reformas a las Leyes Estatales de Salud y del Instituto de Servicios de Salud, que inserta en el marco legal el programa “Médico en Tu Casa”, el cual operará el Ejecutivo Estatal.

Con este nuevo esquema de atención domiciliaria se prevé que se vean beneficiadas embarazadas, adultos mayores y personas que por alguna discapacidad o que se encuentran en situación de abandono están impedidas para acudir a las clínicas o centros de salud.

Al debatirse este dictamen de la Comisión de Salud Pública, el diputado Sergio Augusto López Ramírez propuso que esta iniciativa siga siendo analizada a profundidad, a lo que la legisladora Cristina Urrutia de la Vega respondió que este proyecto es un éxito comprobado, pues el Gobierno de la Ciudad de México lo aplica para beneficio de miles de personas; aseveró que la asignación del presupuesto en esta primera etapa será asumido por el ISSSEA, al asegurar que el 5.2% de la población en Aguascalientes tiene alguna discapacidad, y este sector de la población es al que se le atenderá con este esquema de atención por un grupo multidisciplinario de médicos especialistas.

Elsa Amabel Landín reconoció la propuesta de su compañera Diputada Cristina Urrutia de la Vega, puesto que esta viene a garantizar uno de los derechos fundamentales de los habitantes de Aguascalientes. Pidió que se revise el marco presupuestario que se va asignar a este programa debido a que el proyecto requiere que se analice de manera integral desde la generación de una base en datos actualizados y la puntualización de procedimientos al momento de la aplicación del mismo”.

Por su parte, el diputado Alejandro Mendoza Villalobos, mostró su anuencia por la aprobación de la reforma a la Ley de Salud, considerando que será una iniciativa que se transformará en una política pública que vendrá a beneficiar a la población en general.

El legislador Iván Sánchez Nájera señaló que la aprobación del dictamen es un gran acierto a favor de Aguascalientes. Dio a conocer que el programa “Médico en Tu Casa” aplicado en CDMX ha recibido premios a nivel internacional destacando que a nivel local, se está aprobando un marco normativo efectivo. Manifestó que es necesario hacer una revisión de la asignación del presupuesto, para no mermar las finanzas del ISEA y en su caso mediante este programa lograr coadyuvar al trabajo de atención a pacientes.

En su oportunidad, el legislador Arturo Fernández Estrada, afirmó que es nuestro deber apoyar, con la viabilidad requerida, todo proyecto que busque preservar la salud de la ciudadanía que no cuenta con derechohabiencia en ninguna institución del sector salud.

Acto seguido, fue aprobado por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Vigilancia y que resuelve la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, propuesta por el diputado Guillermo Alaniz de León, en representación del Grupo Parlamentario del PAN-PES.

La modificación está encaminada a armonizar el marco legal vigente con la normatividad aplicada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y de esta manera clarificar los organismos y entes que son obligados a cumplir la ley en la materia.

Sobre el tema, el legislador Alejandro Mendoza propuso la derogación en lo particular al señalar que se reserva las fracciones 1 y 2 del Artículo 70 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por lo que solicitó se analice a profundidad, ya que no es muy claro el procedimiento para garantizar y traslucir a la ciudadanía el ejercicio de los recursos públicos. Tal punto en particular fue desechado por los congresistas con 15 votos en contra 7 a favor y 3 abstenciones.

De igual manera, el legislador Iván Alejandro Sánchez Nájera coincidió con su homólogo, toda vez que se debe clarificar cuáles parámetros deben ser tomados en cuenta en los casos de reserva de información.

En otro punto del orden del día, fue aprobado por mayoría el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia, que contiene la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para su Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el legislador Jaime González de León, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto PAN-PES.

El documento establece entre otras cosas, adecuaciones tarifarias sobre el cobro del predial, uso del suelo en tianguis, y servicios de las albercas propiedad del Ayuntamiento, todo esto en beneficio de los adultos mayores, tianguistas y población en general, respectivamente.

De igual manera, en la modificación del ordenamiento también se establecen los ajustes a las tarifas de cobro por uso de espacio comercial en la área que se desarrollará la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2017.

En otro punto del orden del día, fue avalado por unanimidad el dictamen que contiene la iniciativa de reformas diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública del Estado; de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria el Estado de Aguascalientes y sus Municipios; las referentes a la de Prestación de Servicios del Estado, propuesta por el Grupo Parlamentario Mixto del PRI-PVEM de la anterior legislatura.

La reforma está encaminada a armonizar diversas disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, contratación de obligaciones, deuda pública y estatal garantizada por el Gobierno Federal, aplicables a las Entidades Federativas y los Municipios, en el manejo sostenible de las finanzas públicas.

En seguida, fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor, dos en contra y una abstención, el dictamen que declara la improcedencia de la iniciativa de reformas a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, a nombre del GPPEVM, que planteaba fomentar la donación de órganos mediante la creación de un fideicomiso que brindara apoyo económico a los familiares del donante y del paciente receptor.

Los argumentos para desechar las modificaciones versan en el sentido de que lo propuesto contraviene al artículo 462 de la Ley General de Salud que sanciona y prohíbe cualquier tipo de comercialización de órganos, pues se establece que este acto debe hacerse de forma altruista y sin ningún fin de lucro.

Sergio Augusto López Ramírez lamentó que se haya desechado la iniciativa, pues los “más tristes son los pacientes que están a la espera de recibir un órgano”; pues el proyecto de reforma lo único que buscaba era fomentar la cultura de la donación, al negar que esto diera paso a la comercialización penada por la ley, por lo que pidió que el análisis de este proyecto legislativo debió ser consensuada en foros con la sociedad.

Martha González Estrada reconoció que la iniciativa que se presentó tiene un objeto social noble, no obstante como representantes populares “debemos ser altamente responsables al momento legislar”, pues el principio legal base de la donación de órganos está cimentado en el acto altruista y sin ningún fin de lucro. Afirmó que el asunto no queda cerrado, por el contrario, pues continuaremos con el análisis de los mecanismos legislativos que propicien la cultura de óranos, pero sin “abrirle la puerta a un posible hecho de tráfico de órganos”.

Salvador Pérez Sánchez expresó su rechazó ente tal dictamen, exponiendo que esta propuesta de ley, carece de fundamento y se contrapone con la naturaleza de la donación, ya que no se están respetando los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad; puntualizó que toda donación debe ser gratuita, en beneficio de los involucrados y de la sociedad.