Diputada panista se declara a favor de eliminar peleas de gallos

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Ante la propuesta federal de legisladores del PAN que se pronunciaron por eliminar las peleas de gallos en el país, la diputada local del blanquiazul Cristina Urrutia se declaró a favor de la iniciativa ya que se trata de un espectáculo en el que se maltrata con crueldad a los animales que participan en ellos, a pesar de que sigue siendo una tradición muy arraigada en las ferias y festividades, incluso parte de la cultura de Aguascalientes.

No obstante aseguró que esa es una postura en lo particular y no como bloque partidista, por lo que aún se tendría que consensuar la iniciativa para poder llegar a un consenso colectivo como partido político.

En el caso de Aguascalientes aseguró que la eliminación de las peleas de gallos es muy complicado que suceda ya que hay muchas familias que viven de dicho espectáculo y sería cortar de tajo su fuente de ingresos y un elemento que forma parte de la cultura y la historia de nuestra entidad.

Por cierto que sobre la resolución de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el sentido de que los menores de edad pueden ingresar a observar las corridas de toros ante la polémica surgida en varias partes del mundo que señalan a las corridas de toros como un evento de crueldad que podría derivar en conductas agresivas para los infantes, la legisladora panista refirió que serán los padres de familia quienes deban decidir si llevan o no a los menores a este tipo de espectáculos.