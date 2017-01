Diputada del PRI le asigna sueldo de secretaria a su hija y la revientan en las redes

La Silla Rota

Mazatlán, Sin.- La diputada del PRI, originaria de Mazatlán, Maribel Chollet Morán incluyó en la nómina del Congreso del Estado a su hija, a quien contrató como su asesora.

Así como Chollet Morán, sus compañeros del partido, Andrés Amílcar Félix Zavala, de Culiacán y Feliciano Valle Sandoval, de Guasave, contrataron a prima y primo, respectivamente como sus asesores.

Aun cuando ellos de manera discrecional contrataron a sus familiares como asesores, será el Congreso quien cubra sus honorarios, debido que los diputados disponen para ese fin, una bolsa de 69 mil 259 pesos con 20 centavos. Con ese presupuesto pueden contratar a los asesores que deseen.

Chollet Morán argumentó que sí contrató a su hija Mildret Lizárraga Chollet, como asesora y secretaria técnica, porque es una profesional y la ley no se lo prohíbe.

Al cuestionarle cómo tomaba la reacción de la gente sobre la contratación de su hija como su asesora, la legisladora respondió: “créeme que estoy curada”.

“Creo que los 27 años que tengo haciendo un trabajo partidista, un trabajo de la función pública, me tienen en este momento en una coyuntura y en una circunstancia política donde tengo temas más interesantes que reflexionar y sobre los mismos trabajar”, agregó Maribel.

La diputada dijo que le preocuparía más que la nota fuera que alguno de sus hijos anduviera en delincuencia, o infringiendo alguna ley, sin embargo, ellos han sido formados por ella, como madre y padre.

“He sido una madre y padre lo suficientemente fuerte como para decirle a mi hija que no solamente respaldo su posición aquí, sino que la tiene más que ganada y se la debía yo aparte”, manifestó.

En tanto no esté regulado, no hay ningún delito qué perseguir. Todo lo que no es prohibido, es permitido, abundó.

Maribel Chollet Morán aseguró que pudo haber ocultado el nombre de su hija, como lo hacen otros, utilizando a una persona para que prestara su nombre, pero por un asunto de transparencia no lo hizo.

La diputada pidió no meterse con su hija, que es Licenciada en Relaciones Internacionales y a quien tiene de todóloga y que asiste al Congreso.