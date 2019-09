Diputada del PRI a favor de regreso de ex militantes en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ex priistas que abandonaron las filas sí podrían regresar al partido, consideró Lucía Armendáriz Silva diputada local por el tricolor.

“El PRI no se encuentra para estar seleccionando con hechos que no están comprobados”, expuso en entrevista sobre casos de militantes que estuvieron apoyando concretamente a Morena.

Armendáriz Silva consideró que los casos que hayan sido documentados a favor de otro instituto político serían analizados, pero de otra forma deben mantenerse las puertas abiertas a un eventual regreso al tricolor.

“Si no existe una militancia comprobada, un trabajo en pro de otro partido político o hay quien no se encuentre confirmado que haya realizado esas actividades, entonces debemos de mostrar apertura”, aseveró.

La legisladora tricolor hizo hincapié que el PRI ya debe de comenzar a programar las elecciones federales y estatales de 2021 cuando se renueve el Congreso de la Unión, así como el Legislativo local y las once alcaldías. “Necesitamos recuperar espacio en la sociedad y tener una propuesta para ser una alternativa viable. Ya debemos dar vuelta a la página y ver el próximo proceso”, reiteró.

Actualmente el PRI en Aguascalientes solamente encabeza la alcaldía de San Francisco de los Romo y es tercera fuerza en el Congreso del Estado.