Metropolitano

Aguascalientes, Ags.- En una reunión con su equipo de trabajo, la diputada Norma Zamora Rodríguez, emanada del Partido Acción Nacional (PAN), exigió que sus colaboradores se roben fotos para crear perfiles falsos y le den “like” a sus publicaciones.

En un audio que obra en poder de Metropolitano, la legisladora señala “necesito que todos tengan face, pero necesito que todos al menos hagan uno o dos face del que tienen; este róbense las fotos de alguien, o no sé, ahí ya cada quién sabrá, pero necesitamos tener perfiles, necesito que me empiecen a defender en redes, y necesito, ósea no puedo tener una publicación con 21 likes, esa publicación yo no sé cómo le hagan pero hay que sacar”.

En otra parte de la conversación Norma Zamora refiere “ósea los likes es muy necesario, esos no se pueden comprar porque están en la personal, los que se compran son los de la página, no, esos no se pueden, ya vi que no se pueden comprar”.

El audio de la reunión de trabajo que sostuvo la legisladora con sus colaboradores:

https://soundcloud.com/user-541546722/diputada-del-pan-en-ags-pide-inventar-perfiles-de-fb-para-que-le-den-likes