Diputada de Aguascalientes quieren encarcelar a quien tire recién nacidos, aún estando muertos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. La diputada panista Paloma Amézquita Carreón presentará una iniciativa para castigar con penas de cárcel a quien arroje a un recién nacido en Aguascalientes, durante el siguiente período ordinario de sesiones.

Lo anterior, después del caso ocurrido en días pasados en esta ciudad donde una mujer tiró el cuerpo de un bebé a un contenedor y hasta el momento no había recibido una sanción.

“Estoy preparando una iniciativa para que cualquier persona que tire a un recién nacido, vivo o muerto, tenga su castigo”, apuntó.

La también presidenta de la comisión de la Familia en el Congreso del Estado mencionó que buscará reunirse con el fiscal Jesús Figueroa Ortega para conocer qué pasó con esta persona que arrojó al bebé a la basura.

“Nos dijeron que no podían hacer nada, pues en todo caso lo que tiró era una personita fallecida, para que no vuelva a pasar”, agregó Amézquita.

– ¿De cuánto sería la pena?

– Es lo que estamos apenas analizando, pero primero me gustaría reunirme con el fiscal.

– ¿Pero usted tiene alguna propuesta?

– No quisiera hablarlo al respecto, hasta tener una propuesta bien definida.

– ¿Cómo van los consensos con los demás diputados?

– Primero me gustaría reunirme con el fiscal para saber porqué no hubo castigo para esta persona. Yo sabía que fue por el tema de que el bebé ya estaba muerto cuando lo tiro y de ser así porqué no se le dio un castigo.

El próximo período de sesiones en el Congreso se iniciará el 15 de septiembre.