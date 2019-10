“Dios no castiga”, responde hijo de ex gobernadora de Puebla

Redacción

Puebla.-Hijo de los ex gobernadores de Puebla, desata polémica al responderle al actual mandatario estatal por sus dichos

‘Te pido en memoria de mi madre que dejes ya tu odio’, fue parte del mensaje que Omar Álvarez, uno de los hijos adoptivos de la exgobernadora de Puebla, la fallecida Martha Erika Alonso, le escribió al mandatario Miguel Barbosa.

Lo hizo horas después de que el morenista acusara en un evento público que Alonso y su esposo, el también fallecido senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, le robaron la elección del 2018 y que por eso fueron “castigados por Dios”.

© FOTO: Tomada de Instagram de Omar Álvarez Mamá. Aparte de Omar (derecha), hay otros tres jóvenes que vivían en una casa hogar del DIF que fueron adoptados por Martha Erika

‘Dios no castiga, Dios es observador. Tenlo siempre presente: Dios nos observa, te observa”, se lee en el mensaje que el joven radicado en Guadalajara le mandó de manera directa al perfil de Barbosa Huerta, quien ganó la gubernatura del estado en una elección extraordinaria realizada tras la muerte de los Moreno Valle-Alonso en un accidente aéreo.

Expansión Política contactó a ‘Randy’, como lo conocen sus amigos y como se identifica en sus redes sociales, pero únicamente indicó que decidió enviar ese mensaje porque se indignó al escuchar lo dicho por el gobernador.

Omar cree que al seguir ‘manchando’ el nombre de su madre y de Moreno Valle, Barbosa no los deja descansar en paz, además de que cree que debe enfocarse en dar buenos resultados a los poblanos ahora que ya es gobernador.

‘Soy el hijo de la maestra Martha Erika, te pido en memoria de mi madre que dejes ya tu ODIO hacia ellos, que te concentres en lo que el pueblo necesita, que el cargo que tienes es para EJERCERLO, sé un hombre y respeta empezando porque es una MUJER de la que estás hablando. Demuestra que tienes el intelecto para mejorar las cosas, demuéstralo.

Algo más, al pueblo le podrás engañar, a DIOS no le puedes ENGAÑAR, trata de enmendar tus acciones, DIOS NO CASTIGA, DIOS ES OBSERVADOR. Tenlo siempre presente DIOS NOS OBSERVA, TE OBSERVA”, dice la publicación.

‘Randy’, ya no quiere hablar del tema debido a que tras su mensaje, ha recibido ataques por parte de seguidores del gobernador actual.

Expansión Política contó la historia de Omar con Martha Erika en enero de este añ

o tras el fallecimiento de la panista, su esposo y otras tres personas al desplomarse el helicóptero en el que viajaban el 24 de diciembre del 2018.

Aparte de Omar, hay otros tres jóvenes que vivían en una casa hogar del DIF que fueron adoptados por Martha Erika, antes de que se convirtiera en primera dama del Estado en 2011.

