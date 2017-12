Dicen en el Congreso que nadie está descartado para dirigir CEDH en Ags

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ninguno de los seis candidatos a encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está descartado de antemano pese a los antecedentes que tenga, afirmó el diputado del PAN, Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza.

“No podemos descartar a ningún candidato por ninguna forma o por alguna ideología que haya profesado, lo que tenemos que ver es cual es su agenda y que lo que nos tiene que ofrecer en la Comisión”, apuntó el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Lo anterior, previo a la comparecencia de los aspirantes al cargo del siguiente ombudsperson de Aguascalientes y donde figuran perfiles de corte conservador como los casos de Pedro Becerril y Asunción Gutiérrez Padilla.

“El parecer no es el ser: una cosa es lo que parezca y otra lo que sea, entonces no me puedo adelantar a un perfil. Una cosa es lo que hayan trabajado y otra lo que puedan trabajar en la comisión”, reiteró Gutiérrez Ruiz Esparza.

– ¿También en los derechos de la comunidad LGTB?

– Es parte de los derechos humanos.

El diputado panista abundó que la elección del nuevo titular se podría tener en la sesión del próximo 14 del mes en curso y la designación se tendrá en base a una votación de al menos 18 de 27 legisladores.

El siguiente ombudsperson asumirá a comienzos del 2018 para un lapso de cuatro años.

Desde la semana pasada en este diario digital le hemos informado que el sucesor de Martín Jáuregui será el director jubilado de un diario local.