Dice político de Ags que no se quiso suicidar en el Cerro del Muerto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Edgar Alan Prado, quien fuera candidato a diputado independiente por el Distrito 10 en los pasados comicios de junio del 2016 y que tuvo que ser rescatado del Cerro del Muerto por el helicóptero de la Policía Estatal el viernes de la semana pasada, aseguró que no se intentó suicidar ni estaba drogado al momento de su rescate.

Aquí su versión de los hechos :

“A las 3pm me dispuse a subir el cerro del muerto me llevo una compañera que me dejo ahi, con la indicacion de que regresara a las 4pm por mi, me dispuse a subir y a la mitad justo en la capilla realize unas llamadas a varios medios para desmentir una publicacion que habia surgido en la columna de matias lozano en cortando por lozano, ccosa que pueden constatar varias personas incluso abogados a los que les realize las llamadas, al llegar con dificultades a la sima me sente por que me encontraba demasiado agitado por mi cuestion de la presion arterial, en el hospital me dieron de alta despues de 2 dias pero fue por amenaza de paro cardiaco , de hecho volvi el estomago no por que estuviese drogado fue por la condicion de mi estado de salud“.

Edgar Alan Prado.