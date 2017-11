Dice el PRI que no hay dados cargados para elegir ombudsman

Redacción

Está garantizado que el proceso para designar al nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, será totalmente transparenti y sin tendencias hacia cualquiera de los seis aspirantes, afirmó la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Citlalli Rodríguez González, quien afirmó que se considerará la opinión de organismos de la sociedad civil para la designación.

“Un dato muy interesante, podrán participar organizaciones civiles, colegios de profesionistas, ONGs y todas aquellas asociaciones que tengan que ver con derechos humanos y que registren su pregunta a más tardar el día de mañana a las doce del día ante la secretaría general del congreso.”

La priísta además aseguró que por parte del tricolor se garantiza que no existirá apoyo hacia Edmundo Becerril, aspirante estrechamente ligado a grupos de extrema derecha como Provida.

“De entrada hay uno en el que coincidimos que no tendría el apoyo por parte del PRI, Edmundo Becerril, por las razones que ya han salido a la luz pública, yo creo que él defiende todo menos los derechos humanos y fuera de ahí no hemos platicado, no ha habido un acercamiento con la bancada ni con el partido pero seguramente después del viernes donde ya tengamos los elementos en la mano”.

Citlalli Rodríguez lamentó que el actual ombudsman, Jesús Eduardo Martín Jáuregui haya declinado la posibilidad de buscar un segundo periodo al frente del organismo.