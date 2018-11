Dice Brian Fernández que se quiere quedar en Necaxa muchos años

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El delantero argentino de los Rayos, Brian Fernández, habló con los medios de comunicación luego de completar una sesión de entrenamiento en Casa Club.

El pampero dejó sus sensaciones luego de volver a marcar. “La verdad que volver al gol hace que uno se sienta bien, si bien íbamos en ventaja y después pudimos hacer otro más, pero bueno, no nos alcanzó, lamentamos el empate, hay que mejorar muchísimo, venimos de no tener buenos partidos, así que hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles y pensar en el torneo que viene, no queda otra”.

De igual forma, lamentó que se hayan dejado escapar puntos en ciertos partidos. “Te quedas con mucha bronca, pero bueno, no podemos hacer nada, ya quedó atrás, así que nosotros ahora a pensar en Pachuca y en hacer las cosas de la mejor manera esta semana con el cuerpo técnico que está, brindarles lo mejor de nosotros y ojalá que podamos sacar los puntos y podernos venir contentos a casa”.

Brian explicó que la posición de centro delantero es su predilecta y donde más ha brillado. “Sí, es mi posición, es la que a mí me llevó a hacer goles en Chile, en Argentina, en Francia, acá también, así que esa es mi posición, ojalá que pueda seguir en esa posición y poder cumplirle a los hinchas, a mí mismo y a todo el Club que yo vengo a hacer goles”.

“Mi clase de juego es estar de ‘9’ y las pelotas que me lleguen tratar de convertirlas porque los delanteros vivimos del gol, también que sirvan para ayudar al equipo”, agregó el atacante del equipo de Aguascalientes.

Con respecto a su sentir en los Rayos, Fernández dijo lo siguiente. “Bien, la verdad que muy tranquilo, nos dan todo, tenemos todo, tenemos que aprovechar y responderles dentro de la cancha”.

El dorsal 11 mencionó que se va a entregar por buscar un puesto en el once inicial. “Yo voy a pelear para poder ser titular, siempre quiero ser titular, pero bueno, cada técnico decide, uno trata de hacer el mayor esfuerzo en el entrenamiento, demostrarle que tiene ganas de estar, así que ojalá pueda brindarle más”.

Por último, dejó en claro que sólo piensa en Necaxa. “Yo estoy tranquilo, tengo la cabeza en Necaxa, quiero seguir aquí, pienso jugar acá y quedarme muchos años”.