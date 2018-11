Dice Báez que no se ha abandonado a vecinos de Colinas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que no se ha abandonado a los vecinos de Colinas del Río en donde se plantea una nueva obra vial, afirmó el diputado panista Gustavo Báez Leos, representante del distrito electoral en la cual se ubicaría esta obra y en la que los propios vecinos se habían quejado de falta de atención del legislador.

“Tal vez ha habido una falta de comunicación. Nosotros hemos estado muy al pendiente del tema del paso a desnivel, impulsando reuniones con los secretarios y promoviendo el diálogo”, señaló.

Báez Leos abundó que promovió un acercamiento con el gobernador panista Martín Orozco Sandoval, quien ha proyectado un paso a desnivel cercano al antiguo puente de San Ignacio y a unos kilómetros de un obra similar que apenas se concluyó,

“Nosotros fuimos como legisladores a decirles que no estaban informando y no estaban concentrando las obras. Fuimos con el ejecutivo y gracias al empuje de muchas personas ya se tuvieron pláticas necesarias. Yo regreso a mi distrito todos los días”, agregó el también líder del PAN en el Congreso.

– ¿Tú en lo personal estás a favor del paso a desnivel?

– Estoy a favor de un plan de movilidad integral que no sólo es un paso a desnivel en San Ignacio. Aguascalientes se está modernizando y hay que apostarle, sí cuidando todas las áreas que se requieren cuidar y a favor de obras para el crecimiento del estado.

El pasado 18 de octubre, vecinos de Colinas se manifestaron en contra del proyecto y acusaron directamente a Gustavo Báez de no haberles atendido bajo el argumento de que supuestamente no conocía la obra.