Dice Aranda que no hay reventa en el Palenque

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Rechazan casos de reventa en el inicio de venta de boletos para los espectáculos del Palenque de la próxima Feria de San Marcos, afirmó Jesús Aranda Ramírez, director de Reglamentos del municipio capital.

“No se ha detectado reventa, ni que la empresa esté haciendo lo mismo”, subrayó.

Lo anterior, después de que supuestos revendedores instalaron tiendas de campaña afuera del recinto, previo a la apertura de taquillas este martes último y habrían adquirido numerosos lugares de acceso.

“Traemos un operativo constate y vigilar que no se dé esto. Desde la apertura de taquillas hasta el día del evento mismo”, expuso el funcionario.

Aranda Ramírez advirtió que para proceder legalmente, la reventa tiene que descubrirse en flagrancia.

“La reventa es cuando se da un sobreprecio al mismo boleto”, indicó.

– ¿De dónde sacan tanto boletos los revendedores?

– Ellos no tienen que tener más de lo que compran en taquilla o por Ticketmaster. No hay que decir, hay que comprobar que se dé la reventa.

El director de Reglamentos dijo que las personas que puedan ser detectadas en esta anomalía, son canalizadas a Justicia Municipal.