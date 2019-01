Dialogaremos desde la independencia judicial: presidente de la SCJN

Excélsior

Ciudad de México.- El ministro Arturo Zaldívar, quien ayer fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que defenderá la independencia del Poder Judicial e iniciará un diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo.

Tras reconocer que México vive un momento complicado, llamó a los jueces a dejar atrás las diferencias y trabajar en unidad, así como mantener el compromiso de estar cerca de la ciudadanía.

“Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento; independencia no es intolerancia; independencia no es romper el diálogo. Dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”, expuso en su discurso.

El ministro también exhortó al Poder Judicial a recobrar la confianza de la ciudadanía, para lo cual se comprometió a dialogar más con la sociedad y comunicarle mejor que, parte de su bienestar y la defensa de sus derechos, se genera en la Suprema Corte.

La presidencia de Zaldívar en la SCJN terminará el 31 de diciembre de 2022. Considerado del ala más liberal del máximo tribunal, es reconocido por elaborar la propuesta de amparo para el uso lúdico de la mariguana y el proyecto para garantizar derechos a las víctimas de bullying.

En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, felicitó a Zaldívar y le deseó éxito en su encomienda.

“Autonomía no es aislamiento”

El nuevo titular de la Corte afirma que pugnará por la independencia desde el diálogo; asegura que el Poder Judicial se ha consolidado como estabilizador.

Tras reconocer que México vive un momento extraordinariamente complicado, al asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar puntualizó que defenderá la autonomía e independencia del Poder Judicial e iniciará un diálogo fructífero con los otros poderes de la Unión.

En su mensaje tras lograr la presidencia del máximo tribunal del país y del Consejo de la Judicatura Federal, con siete votos a su favor, Zaldívar hizo un llamado a dejar atrás las diferencias y trabajar en unidad por la renovación del PJF, así como mantener el compromiso de estar cerca de la ciudadanía.

“La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para que haya un Estado constitucional de derecho. Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo; dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia”, expuso.

Ante el pleno de la SCJN, exhortó a todo el Poder Judicial de la Federación a ser digno de la independencia y recobrar la confianza de la ciudadanía pues, dijo, México está pasando un momento problemático por lo que los tiempos de crisis también son momentos de oportunidad.

“Cuando hablamos del Poder Judicial de la Federación no podemos olvidar lo más importante que tiene este Poder, que son las juezas y jueces, magistradas y magistrados federales. A ellos les expreso mi reconocimiento y mi apoyo, defenderemos su autonomía y su independencia, defenderemos la independencia judicial de todos y cada uno de los jueces federales, porque defender la independencia judicial es defender los derechos humanos de todos, es defender el Estado de derecho, es defender la seguridad jurídica”, puntualizó.

Tras dejar en claro que no habrá intromisión en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Arturo Zaldívar detalló que no se podría explicar la transición democrática de México sin el papel de la Suprema Corte, y que el Poder Judicial ha logrado consolidarse como un poder estabilizador, defensor de los derechos humanos y custodio de la división de poderes.

“Los exhorto a todos ustedes a que demos vuelta a la página y a que trabajemos con unidad en aquello que es esencial”, expuso.

En el discurso con el que inauguró su presidencia, la cual culminará el 31 de diciembre de 2022, externó que todas aquellas decisiones importantes que la Corte deberá tomar sobre política pública en la coyuntura “delicada” que se vive actualmente se realizarán con el consenso y con la participación de todos los ministros.

“Los convoqué a ustedes —y hoy reitero— a una presidencia en que quepamos todos, en que opinemos todos, en que decidamos todos y en que construyamos juntos; los convoco a que, a partir de hoy, trabajemos en equipo y en unidad por bien del pueblo de México y del Poder Judicial.

“A los consejeros de la Judicatura Federal también los exhorto a que trabajemos en esta nueva etapa en que tenemos el compromiso de renovar el Poder Judicial, porque ésa es la exigencia de la sociedad”, indicó.

De igual forma reconoció que toda la riqueza del trabajo judicial no ha podido llegar a que la gente lo comprenda y lo conozca, por lo que se generará un compromiso para comunicar mejor y tratar de dialogar con la sociedad, para que se conozca que parte de su bienestar y la defensa de sus derechos se genera en la Corte y en el Poder Judicial.

El ministro Arturo Zaldívar es el primer presidente de la Suprema Corte en no provenir de la carrera judicial y es considerado del ala más liberal del máximo tribunal del país.

A diferencia de hace cuatro años, cuando el ministro Luis María Aguilar se convirtió en presidente de la Corte tras 32 rondas de votaciones, Zaldívar obtuvo la presidencia en la primera ronda, venciendo a Alfredo Gutiérrez y Jorge Pardo, quienes obtuvieron dos votos cada uno. El ministro Alberto Pérez Dayán declinó al iniciar la sesión.

Trayectoria

Arturo Zaldívar es egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de diciembre de 2009.

Pertenece al ala más liberal de la Suprema Corte.

Es conocido por realizar el proyecto de sentencia con la que la francesa Florence Cassez obtuvo la libertad y elaborar la propuesta de amparo para el uso lúdico de la mariguana.

En su proyecto de trabajo para la presidencia de la Suprema Corte destacó la necesidad de una renovación desde el fortalecimiento de la independencia de jueces y magistrados sin entrar a una confrontación con los otros poderes de la Unión.

jcs