Detrás de Caravana de Migrantes decisiones perversas de organizaciones: VRR

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Detrás de la Caravana de Migrantes existen organizaciones con decisiones perversas que ponen en riesgo a miles de hombres, mujeres y niños, por lo que es totalmente censurable, señaló en su visita por Aguascalientes Víctor Rodríguez Rescia, Presidente del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.

El mismo consideró como endeble la justificación de las cabezas de estos migrantes quienes hablan de manifestarse contra la política migratoria y el muro fronterizo del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, pues hay otras formas de presionar y no exponiendo la vida de más de 3 mil personas.

“Me parece perverso por parte de los líderes de esta caravana que traen a México a estos migrantes sin un esquema de protección o seguridad, lo cual me parece bárbaro”.

Dijo que ahora el problema ya está y le ha tronado a México, donde cuando ocurren migraciones masivas como esta o llámese por terremoto, guerras o desplazamientos civiles, una vez que pasan la frontera el estado tiene la obligación de protegerlos, por lo que en este momento esa responsabilidad recae en este país.

Comentó que otro de los problemas es de que en estas columnas vienen niños y niñas acompañados o no de sus padres, donde si bien se observa la buena voluntad de algunas organizaciones civiles de México para apoyarlos en su cruce, el problema ya es del estado mexicano quien ahora debe ver por ellos en todo el trayecto.