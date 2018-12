Detienen a polémico empresario y locutor en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El polémico empresario y locutor José Luis Morales tuvo un altercado con policías municipales en la calle Colón, en la zona centro de esta ciudad, y fue detenido; sin embargo, no fue puesto a disposición y fue liberado en pocos minutos.

Sobre el incidente ha circulado un vídeo donde se observa el momento en que Morales es detenido, y acto seguido aparece su hermano, quien amenaza a los policías diciendo “suéltalo o no te la vas a acabar”. Unos segundos después, Mauricio Morales toma su teléfono celular para llamar a quien presume es un ‘comandante’ y le dice “tengo un problema con unos (policías) municipales que están llevándose a Pepe detenido, (…) a mí me agredieron, me aventaron y me quisieron detener… ayúdenos, comandante, por favor”. Durante la conversación explica que su único delito fue “rezarle a la señora”.

En el lugar, minutos antes ocurrió un accidente: un camión urbano atropelló y mató a una persona.

El vídeo continúa y Mauricio Morales agrega “ya tengo la foto de él (del policía), y le van hablar a Tere (la alcaldesa de Aguascalientes)”. En el lugar también se encuentra Agustín Morales, a quien su hijo trata de tranquilizar diciendo, “son municipales, papá, se deben a Tere”, esto en relación a la demanda que el gobernador interpuso contra el locutor y que no está relacionada con este episodio.

En los segundos siguientes se escucha a uno de los policías explicar que la detención de José Luis Morales es por una falta administrativa, por interferir en la labor policíaca durante el accidente. Luego se escucha a una voz femenina decir “deja a Pepe… les va a ir muy mal, les va a ir muy mal”, y Mauricio Morales agrega “a ver si mañana tienen chamba”.

El Ayuntamiento capitalino y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desconocieron lo sucedido y a pesar de los vídeos negaron que se tratara de policías municipales.

Fuentes cercanas a los uniformados informaron que sí se trató de elementos de esa corporación, que el locutor sí fue detenido, pero no fue puesto a disposición, es decir, nunca llegó a barandilla para pagar por su falta administrativa. Fue liberado unos 5 minutos después al parecer por órdenes de la alcaldía.