Detenciones contra ambientalistas fuera del Código Penal: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las detenciones que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública contra ambientalistas no fueron conforme a la ley, manifestó la diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares.

En este sentido, ejemplificó en torno a la captura de algunos participantes en la manifestación del sábado último en las obras del paso a desnivel de camino a San Ignacio y que estarían vinculados al PRI.

“Me parece gravísimo que se quiera usar la pertenencia a un partido político de alguna persona para justificar su detención. Cualquier persona tiene derecho de emitir una postura, además fuera de todo margen jurídico”, señaló.

Landín Olivares adicionó que se cometieron violaciones a la ley con las detenciones de la corporación de seguridad, pues también se detuvo a menores de edad a quienes se les incomunicó sin un proceso jurídico.

“Debieron haber sido presentados ante un juez y es una falta administrativa, lo marca la ley. De acuerdo a lo que marca el Código Penal, ninguno debió haber sido retenido y en el caso del menor de edad es más grave el tema”, remarcó.

La coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso dijo que no objeta el proyecto oficial, pero consideró que Gobierno del Estado no ha sabido conciliar y el diálogo con los vecinos.

El gobierno panista de Aguascalientes plantea la construcción de un paso a desnivel en camino a San Ignacio, pero ha generado rechazo de ambientalistas y vecinos. Algunos se manifestaron el pasado fin de semana, que derivó en una detención de al menos una veintena de personas; algunas vinculadas al PRI.

“Deberían usar esa fuerza pública cada vez que se meten a robar a una casa”, apuntó Landín.