Detención de Javier Duarte regresa la confianza de ciudadanos a políticos: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A decir del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, la detención del ex gobernador priísta de Veracruz Javier Duarte de Ochoa contribuye a regresar la confianza de los ciudadanos hacia la clase política, pues todo funcionario que incurre en actos de corrupción debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

“El caso de Javier Duarte fue uno de los más sonados por los altos excesos que tuvo durante su gobierno, ahí la corrupción se pasó”, comentó.

Ahora la exigencia de los ciudadanos es de que se haga justicia, pues su proceso no termina con su detención.

“La sociedad sigue exigiendo que se cumpla la ley también a los políticos, ojalá que no solamente quede en una detención, si realmente hubo las irregularidades que se dicen que se castigue con todo el peso de la ley”.

Martín Orozco añadió que aunque Veracruz, es el estado invitado en la Feria Nacional de San Marcos de este año no se tiene contemplada la visita del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien decidió declinar la invitación para atender los asuntos relacionados con Javier Duarte en el estado.

“Me dijo que no podía separarse mucho de los asuntos del estado, tengo muchas decisiones que tomar y entonces nos mandó al Secretario de Turismo, ahorita no es probable que venga, no sé si más adelante”.

Por cierto que en el caso de Aguascalientes y si se fincarán responsabilidades al ex gobernador Carlos Lozano de la Torre por la comisión de diversas irregularidades durante su mandato, Orozco Sandoval subrayó que si se encontraran elementos se actuará en consecuencia “ya sea en este año o en el próximo”, pues cada proceso deberá llevar su tiempo.

“Tenemos que tomar decisiones muy firmes, que realmente existan los elementos porque el tiempo existe, por lo cual si nosotros encontramos alguna irregularidad en su momento lo tendremos que manejar, si es este año o en el próximo año, los tiempos jurídicos nos lo permiten”.

“Aguascalientes no se puede comparar con Veracruz”, concluyó el mandatario estatal.