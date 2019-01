Detectan sustancias químicas tóxicas en hilos dentales

Muy Interesante

Comer fuera, ya sea de táper o en un restaurante y usar hilo dental después, son tareas rutinarias para muchas personas. Sin embargo, un nuevo estudio ha descubierto que podrían estar exponiendo a sus usuarios a productos químicos potencialmente peligrosos.

Sustancias tóxicas

Las sustancias per y polifluoroalquílicas (PFAS) se han convertido en una parte diaria de la vida humana. Estas sustancias a prueba de agua y grasa están presentes en muchos productos, desde contenedores de comida rápida hasta ciertos tipos de ropa. Los seres humanos también nos enfrentamos a su exposición a través de agua contaminada e incluso del polvo.

Sin embargo, lo que más preocupa, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), es que estos químicos hechos por el hombre continúan acumulándose en el cuerpo sin descomponerse.

La exposición regular a estas sustancias químicas tóxicas ha llevado a algunos investigadores a examinar su impacto en la salud humana. Hasta ahora, los resultados han mostrado un vínculo con problemas de salud como el colesterol alto, el cáncer de riñón y testicular y la enfermedad de la tiroides.

Ahora, un nuevo estudio ha profundizado en los comportamientos humanos típicos para ver si alguno estaba asociado con la exposición al PFAS. Las participantes fueron 178 mujeres de mediana edad, de las que la mitad eran afroamericanas y la otra mitad eran blancas no hispanas.Su objetivo era determinar el impacto que los productos químicos ambientales y otras cosas tienen sobre la enfermedad.

Una vez que los científicos analizaron todas las mediciones de sangre, las compararon con las respuestas que dieron las mujeres. Los resultados fueron publicados en el Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Los científicos también notaron que las mujeres blancas no hispanas tenían niveles elevados de dos PFAS: PFOA y PFHxS.

No está claro por qué este no fue el caso de las mujeres afroamericanas, pero esta diferencia podría deberse a un tipo de comportamiento diferente que los investigadores no midieron.

El número de participantes y el hecho de que la mayoría vivía en California también son limitaciones, junto con la falta de investigación en personas hispanas y asiático-americanas.