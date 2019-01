Detectan metales pesados, flúor y arsénico en agua potable

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa detectándose la presencia de arsénico, flúor, magnesio y manganeso en el agua del estado, cada vez en concentraciones más altas.

El Director del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Sergio Velazquez García, mencionó que se está trabajando en la instalación de plantas potabilizadoras del agua en aquellos lugares donde se tienen estos problemas que son principalmente en municipios del norte como Cosío, Asientos, Tepezalá y una zona de Calvillo que ha sido donde se han encontrado más concentraciones.

-¿Han existido personas intoxicadas por beber esta agua doctor?

-No, no, es agua que se puede tomar pero cuando uno la analiza trae concentraciones más elevadas de flúor, arsénico, magnesio y manganeso y hay que potabilizar, se vuelve a hacer el análisis de estas aguas y ya están dentro de los parámetros.

Se presume que estas aguas pudieran ser factor para detonar enfermedades renales, aunque no existe evidencia científica y ante la presunción se previene, siendo por ello la potabilización.

Una planta potabilizadora alcanza a atender a 20 familias, donde actualmente hay 7 de estas operando para beneficiar a 2,400 personas en comunidades rurales pequeñas.

Reveló que a mayor profundidad se encuentras con más sales y metales en las aguas donde hay pozos en que se está extrayendo agua hasta a 400 metros de profundidad.