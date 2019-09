Detectan irregularidades en sueldos de personal de CENDIS de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes. Ags.-El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ha detectado algunas irregularidades en los sueldo que percibe personal de CENDIS que hoy reclaman el pago del salario de 9 meses.

El titular del IEA Raúl Silva Pérezchica, indicó que en algunos casos están por el doble de la parte tabular, sin mencionar montos o nombres de quienes perciben esos altos salarios dentro de estas instituciones.

Explicó que de acuerdo a un convenio que se firmó con la federación para los recursos a estas instituciones, se acordó que los estados serían los intermediarios para la entrega de los mismos, aunque para entregárselos se tiene que comprobar que estén trabajando para justificarlo ante la Contraloría Federal, así como conocer el número exacto de personal que labora en estos centros y el desempeño de funciones.

“Creo que ahorita el problema que tenemos en el caso de los CENDIS está basado en eso, en que en algunos casos los sueldos si coinciden con los tabuladores y en otros no coinciden; inclusive no tendríamos problemas en adelantar los pagos a la gente que ya identificamos que gana lo correcto en sus puestos, pero a la gente que no coincide sueldo con puesto, simplemente no podemos entregárselos y nos hemos negado”

Advirtió que no se entregará dinero de forma indiscriminada, por lo que insistió en no pagar salarios que no estén de acuerdo a los tabuladores.

“Ellos dicen que se les entregue a todos o a nadie, entonces en ese sentido podríamos nosotros hacer una entrega basados en que algunos si están ajustados y en lo correcto y otros no, aunque no debe ser lo correcto”.

Finalmente, dejó en claro que han sido tolerantes ante sus manifestaciones, pidiéndoles que entiendan que no es una situación personal del IEA, en un asunto donde son solo administradores, pero que a final de cuentas tiene que entregarles cuentas a la federación y responder por cualquier situación irregular.