Detectan herbicida y glifosato en cervezas y vinos comerciales

Milenio

Ciudad de México.-Si acostumbras a beber cervezas y vinos importados, ten cuidado, podrías haber ingerido un herbicida, pues un reciente informe descubrió la presencia de herbicidas en 19 de los 20 vinos y cervezas que fueron examinados y que son de distribución internacional.

Dicho estudio encontró rastros de glifosato, un producto químico creado para eliminación de hierbas y de arbustos, incluso en cervezas orgánicas y vinos elaborados con ingredientes que nunca deberían haber sido expuestos a este pesticida.

Si bien la investigación reconoce que los niveles de la sustancia química detectada no supera los estándares de seguridad, el glifosato podría ser cancerígeno, según datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es parte de la Organización Mundial de la Salud.

En Estados Unidos, el herbicida “Roundup” del grupo Monsanto/Bayer, que contiene glifosato, se enfrenta nuevamente a la justicia desde el lunes ya que un californiano acusa a este herbicida de haber contribuido a desarrollar su cáncer.

“Los niveles de glifosato que encontramos no son necesariamente peligrosos, pero siguen siendo preocupantes debido a los riesgos potenciales para la salud”, dijo US PIRG a EU. Heineken y Samuel Adams.

Estos son los niveles del herbicida que se encontraron:

Vinos

Sutter Home Merlot: 51.4 partes por billón

Beringer Estates Moscato: 42.6 partes por billón

Barefoot Cabernet Sauvignon: 36.3 partes por billón

Inkarri Estates Malbec: Certified Organic: 5.3 partes por billón

Frey Organic Natural Wine Blend: 4.8 partes por billón

Cerveza

Tsingtao: 49.7 partes por billón

Coors Light: 31.1 partes por billón

Miller Lite: 29.8 partes por billón

Budweiser: 27.0 partes por billón

Corona Extra: 25.1 partes por billón

Heineken: 20.9 partes por billón

Guinness Draught – 20.3 partes por billón

Stella Artois: 18.7 partes por billón

Ace Perry Hard Cider: 14.5 partes por billón

Sierra Nevada Pale Ale: 11.8 partes por billón

New Belgium Fat Tire: 11.2 partes por billón

Samuel Adams New England IPA: 11.0 partes por billón

Stella Artois Cidre: 9.1 partes por billón

Samuel Smith’s Organic Lager: 5.7 partes por billón

La concentración más alta que se encontró de glifosato fue en el vino merlot de Sutter Home de 2018 que llegó a 51.4 partes por billón o ppb. En cuanto las cervezas, la marca de Hong Kong llamada Tsingtao tuvo la mayor cantidad con 49.7ppb, mientras que la cerveza estadounidense Coors Light tuvo 31.1ppb.