Detectan actos de ‘rebeldía’ de algunos permisionarios de camiones urbanos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Detectan a algunos permisionarios del trasporte público urbano que están realizando actos de ‘rebeldía’ en la prestación del servicio, por lo que se les advierte que se les retirará el permiso temporal de ser necesario.

El Coordinador de Movilidad Gustavo Gutiérrez, se refirió a unos cuantos que continúan molestos por el hecho de que ya no detentan las cuatro o cinco concesiones de camiones que tenían y que no están de acuerdo en cómo se va a manejar ahora lo del manejo de los pasajes que están realizando una serie de acciones para molestar a los usuarios haciéndoles sentir que se extraña a ATUSA, lo cual es falso.

-¿Cómo se está boicoteando?

-Pues mira, uno de los temas es que las salidas no las hacen en sus tiempos, se cambian de rutas, no asisten a ciertos horarios establecidos en horas pico, en otros de los casos se van dos autobuses o hasta tres juntos y esto se hace que los tiempos de espera se incrementen, esto con el fin de intentar disminuir los niveles de calidad en el servicio y de hacer quedar mal a la autoridad.

Finalmente, envió un mensaje a los usuarios en el sentido de que sepan que se está trabajando para regularizar el servicio, donde aunque moleste a unos cuantos no habrá marcha atrás en el nuevo modelo de trabajo.