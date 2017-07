Detecta MuniAgs a personas de la 3a edad en abandono

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene una revisión de adultos mayores en riesgo que habiten en los diferentes puntos del municipio capital, informó la coordinadora de Delegaciones, Georgina Tiscareño de Lira.

Aunque descartó precisar en cifras, la funcionaria estableció que se busca apoyar a estas personas quienes viven solas, a fin de brindarles el respaldo necesario de acuerdo a sus posibilidades.

“La alcaldesa Teresa Jiménez no pidió que hiciéramos esta detección, de los abuelitos que se encuentran solos. Se puede deber a muchos factores, porque no tienen familia o si la tienen pero desafortunadamente les han dejado sus familiares”, comentó.

Tiscareño de Lira ahondó que estos casos se han registrado en las diversas delegaciones: “hay en todos lados, no se puede decir que nada más en un lugar hemos encontrado. También los mismos grupos de la tercera edad nos ayudan mucho a identificar a estos abuelos y reforzar en conjunto con el DIF Municipal de esa atención especial”.

– ¿Cómo detectan a estas personas en abandono?

– Generalmente ellos mismos lo dicen, a veces los mismos vecinos. Aquí el compromiso es atenderlos como seres humanos y si hay personas que pueden estar solas peros se valen por sí mismas, ahí es más apoyar con alimentación o con servicios médicos.

La coordinadora de delegaciones adicionó que en el área a su cargo no maneja algún porcentaje de personas de la tercera edad, “realmente no llevamos ese contacto directo con ellos. No te puedo decir cuántos abuelos hay o cuántos grupos, lo que es que convivimos con todos los grupos de la tercera edad que hay en cada una de las delegaciones”.