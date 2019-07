Detecta IAJU al menos un caso de adiciones por escuela

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos un caso de adicciones por plantel escolar se ha detectado a través de programas del Instituto de la Juventud en Aguascalientes (IAJU), reveló su titular Enrique Franco Medina.

“Los porcentajes no son elevados, si atendimos al finalizar el ciclo escolar un poco más de cinco mil jóvenes, entre el total de escuelas había un joven por plantel”, dijo el funcionario.

Franco Medina citó que estos casos se han identificado a través del programa IAJU en tu escuela, los cuales son atendidos en la dependencia o en su caso enviados a instancias especializadas.

“Cuando detectamos un síntoma de adicciones o síntomas de trastorno mental que pudiera potencializarse, los dirigimos con las área de salud mental”, abundó.

– ¿Sobre todo a qué sustancias, las autoridades de seguridad hablan mucho del cristal?

– La información más pertinente es la que tiene Secretaría de Seguridad Pública del Estado junto con el Instituto de Salud. Nosotros no hacemos una proximidad tan a fondo, pues no somos una instancia clínica o una de seguimiento de seguridad. Sino encontrar vacíos en los jóvenes y canalizarlos.

El director del IAJU destacó que se viene trabajando con psicólogos y proyectos de nutrición dentro de la dependencia estatal a favor de jóvenes.