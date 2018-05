Destituyen a dirigente del PRI en Morelos tras chocar ebrio

El Financiero

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sustituyó al líder en Morelos, Alberto Martínez González, tras el incidente que protagonizó cuando chocó su auto de lujo.

Por ello, Antonio Lugo tomó protesta como nuevo dirigente del tricolor.

El martes, Martínez González impactó su Audi contra una agencia automotriz y, posteriormente armó un escándalo contra los policías de tránsito que acudieron a detenerlo tras reñir con otro automovilista. Y es que además se ostentó como diputado local.

En tanto, el candidato del PRI a la gubernatura de Morelos, Jorge Meade Ocaranza exigió al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, un castigo de mayor rigor para el exdirigente.

“Este hecho me genera una profunda molestia e indignación, es una conducta reprobable, no me representa y tampoco representa mi trayectoria política de 38 años, tampoco representa a miles de priistas”, dijo.

Asimismo, Jorge Meade señaló que aunque la decisión de someter a un castigo de mayor rigor a Martínez González no le corresponde a él, insistió que esto no puede quedarse así.

“Cierto es que todos cometemos errores, pero este cargo debe asumirlo alguien de conducta intachable”, abundó.

En este contexto, también aprovechó para anunciar al nuevo candidato a la alcaldía de Puente de Ixtla, es decir, será Enrique Martini, exsubsecretario de operación política del PRI, quien sustituye a Omar Taboada Nasser, quien renunció a su aspiración para sumarse a las filas de Morena-PES-PT.