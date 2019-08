Destapan arreglo en partidos del Ascenso MX

Futbol Total

Ciudad de México.-Un nuevo escándalo surgió en el futbol mexicano este miércoles, luego de que se destapara un supuesto arreglo en la Liguilla del Ascenso MX en el torneo Verano 2003. El columnista del diario Récord, ‘Fantasma’ Suárez, compartió que en aquel torneo el entonces dueño del Club León, el empresario Carlos Ahumada, ofreció dinero a los jugadores de Lagartos de Tabasco en los cuartos de final.

De acuerdo con la fuente citada, luego que Lagartos tomó la ventaja 2-1 en el duelo de ida, Ahumada decidió recurrir a cualquier medio para lograr el ascenso de su equipo. Por ello, él y el entonces técnico del equipo, Carlos Reinoso, se reunieron con varios jugadores del equipo tabasqueño en la noche previa al partido de vuelta. Según un informante allegado al empresario, les ofrecieron dinero para que se dejaran ganar.

Asimismo, el Fantasma compartió el testimonio de Antonio Carlos Santos, en ese entonces entrenador de Lagartos. El extécnico aseguró que perdieron la vuelta porque por lo menos a cinco de sus jugadores les ofrecieron 500 mil pesos por dejarse ganar. “Claro, 500 mil pesos eran pero un ching… de lana y más para un jugador del Ascenso. El que habló conmigo la mañana antes del juego fue Camilo Romero. No me dijo con qué jugadores habían hablado Ahumada y Reinoso, solo me dijo que lo habían contactado a él y que no aceptó. Y eso se lo agradecí mucho, porque fue valiente y derecho”, fue el testimonio de Carlos Santos.

En cuanto a la confesión de Camilo Romero, el exjugador reconoció que Reinoso intentó convencerlo de “venderse”, con la promesa de asegurarle un lugar en el León una vez que ascendieran. “Yo le respondí que no tenía necesidad de hacer eso, que León tenía un equipazo, que podían dar la vuelta. Que yo no me prestaba a eso porque se iba a malinterpretar, no querían que me embarraran en nada”, confesó Romero, quien reconoció que se lo platicó todo a su técnico.

Al final León se impuso 3-0 en la vuelta y tras vencer en semifinales a Correcaminos se impuso en la final al Tapatío. De acuerdo con lo que Carlos Santos compartió al columnista, luego de quedar eliminados, los jugadores no regresaron a Lagartos con lo que confirmó la teoría de que les ofrecieron dinero. La Fiera no fue el único equipo en el que estuvo involucrado Carlos Ahumada, detenido el viernes pasado en Argentina pero que este lunes quedó libre.

El empresario también fue dueño de Santos en el 2004, mientras que en Argentina estuvo vinculado con Talleres de Córdoba (2008), con el club Juventud Unida Universitario (2010) de la tercera división argentina y con Club Sportivo Estudiantes de San Luis