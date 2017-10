‘Destapan’ a José Antonio Meade en Cumbre de Negocios y advierten de populismo de AMLO

SDP Noticias

CDMX.- El empresario Claudio X. González Laporte dio su respaldo al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, como candidato del PRI para la elección presidencial de 2018.

Durante la clausura del foro México Cumbre de Negocios, en San Luis Potosí (SLP), el presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark México dijo, sin nombrar de forma directa a Andrés Manuel López Obrador, que el triunfo de un candidato populista en 2018 implicaría un retroceso para el país, por lo que hizo un llamado al empresariado a “entrarle” de lleno al proceso electoral y presentar propuestas dirigidas a la inversión y productividad.

“Yo creo que le vamos a ganar, pero no va a ser fácil porque ese señor tiene lo suyo y ha estado trabajando por 18 años. Y si lo hacemos perder en 2018, lo vamos a ver en 2024, porque así es esta persona, lo conozco bastante bien”, dijo el emprendedor señalado por AMLO como cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Sobre las aspiraciones de Meade Kuribreña, González Laporte dijo que aunque no podía precisar si en la sala se encontraba el próximo candidato presidencial tricolor, sí podía asegurar que estaba presente una de las alternativas más fuertes.

“Aquí he hablado de quién no (debe ganar). Pero debemos decir quién sí, porque tenemos alternativas viables y las existen. No sé si en este salón está el candidato presidencial del PRI. Pero sí sé que aquí tenemos, y lo puedo decir con mucha convicción, que aquí está uno de los más fuertes”.

En su intervención, el secretario de Hacienda expuso que la aplicación de políticas públicas es la clave para el desarrollo de una sociedad, y puso como ejemplo que pese a un pasado en común y condiciones geográficas compartidas, Corea del Norte y Corea del Sur tienen realidades distintas por los distintos modelos económicos aplicados por sus gobiernos, al igual que Hong Kong y China.