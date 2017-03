Destacada labor realizan mujeres policías de la SSPM de Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Capitán José Héctor Benítez López, reconoció la importante labor que desempeña cada una de las 406 mujeres integradas a la corporación, especialmente, de aquellas que con orgullo portan el uniforme de policía y hacen frente diariamente al peligro, demostrando que cuentan con la capacidad y el valor necesario para enfrentar a la delincuencia sin que exista alguna limitante por su condición de género.

“Realmente no es fácil ser policía y menos para una dama, sin embargo reconozco que son todas muy valientes, trabajan las mismas horas que los varones, igual atienden reportes de riñas, robos o lesiones y siempre están dispuestas a ayudar a quien lo necesite”.

Comentó que diariamente las mujeres que laboran en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizan una importante labor para el bienestar de los habitantes de la ciudad; desde su trinchera, algunas como policías municipales, radio operadoras, personal administrativo o incluso capacitando al cuerpo de policía, reafirman su compromiso con la sociedad.

Benítez López informó que actualmente en la dependencia laboran 183 policías preventivas; 149 en el área administrativa; 38 Policías Viales y 36 de la Policía Comercial, detallando que incluso algunas mujeres colaboran en los grupos de la Policía Montada, Ciclo Policía e incluso en el de Operaciones Especiales, recalcando que en la corporación no hay ninguna restricción o discriminación para que las mujeres se desarrollen profesionalmente, ya que siguen los lineamientos de la Norma Mexicana de Igualdad laboral y no Discriminación.

Informó, que actualmente en la plantilla de docentes para los cursos de formación inicial y continua de policías preventivos, hay 20 mujeres quienes cuentan con las habilidades y conocimientos necesarios para capacitar, tanto a policías con años de experiencia, como a los cadetes.

De las 20 mujeres docentes, 15 son trabajadoras de Municipio, todas ellas preparadas y algunas certificadas a nivel nacional.

Algunas mujeres policías con años de servicio confiesan que no es labor fácil, ya que es complicado combinar las actividades como madre de familia y al mismo tiempo, servir a la ciudadanía de Aguascalientes, es el caso de Norma Herrada Dávila, quien cuenta con 12 años de antigüedad.

“Es un trabajo que me gusta y me llena de orgullo, desde chica quise ser policía, soñaba con detener a los malos, ahora es una realidad; día a día me esfuerzo por cumplir bien con mi trabajo, por demostrar que no somos el sexo débil pues tenemos la misma capacidad que nuestros compañeros varones”, dijo Norma, madre de 4 hijos, los más chicos de 8 y 6 años de edad.

Agregó, que le ha tocado atender situaciones de todo tipo, desde riñas, balaceras y suicidios, sin embargo nunca ha dudado en intervenir cuando algún ciudadano requiere su ayuda, pues como servidora pública sabe que su compromiso es con la gente.

“Ya me acostumbré al horario de trabajo, hay días que no veo a mis hijos, pero sé que este sacrificio vale la pena, les estoy dando a mis hijos un ejemplo de trabajo y esfuerzo, laboramos 12 horas por 24 de descanso, he pasado navidades en la patrulla, año nuevo e incluso cumpleaños, pero me siento orgullosa de que mis hijos vean que tienen una mamá trabajadora y sobre todo de contribuir desde mi trinchera por un mejor Aguascalientes”.

Para concluir, el Capitán Benítez López mencionó que desde la Dirección de Prevención del Delito se trabaja en programas que buscan prevenir la violencia en contra de las mujeres como el denominado “Mujer Prevenida”, “Quiérete, sin violencia es mejor” y el de “Violencia Familiar”, en este último se informa a los participantes sobre indicadores de violencia física, psicológica y emocional, con la finalidad de que pueda reconocerse a tiempo y prevenir este tipo de conductas en los hogares