Desquiciado sujeto amenazó con degollar a su hija de 1 año en Ags

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Policías Municipales de Aguascalientes rescatan a una menor de un año de edad que fue tomada como rehén por su padre biológico y amenazo con matar a su hija pretendiendo evitar su captura en el fraccionamiento Lomas del Sur.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves cuando policías preventivos del Destacamento Morelos atendieron el llamado de auxilio de la señora Silvia N de 41 años de edad que reporto que su yerno estaba discutiendo y agrediendo a su hija, hechos que se registraban en un domicilio ubicado en la Avenida San Sebastián número 305 interior 27-1 en el fraccionamiento Lomas del Sur.

Por lo anterior uniformados de la unidad 0623-B1 de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron al domicilio del reporte encontrando los oficiales que en el interior de la casa estaba un sujeto agresivo que discutía con su pareja, por lo que los policías a petición de la abuela de la infante iban a proceder con la detención, pero de forma inesperada el sujeto le arrebato a su madre a la bebe de un año de edad de nombre Katerin Valeria y en su afán de no ser capturado tomo un cuchillo de la cocina y amenazo con hacerle daño si los policías no se retiraban, apuntando a la bebe en su cuello con el arma blanca.

De inmediato los policías preventivos iniciaron el proceso de negociación para evitar que le ocasionara algún daño a la bebé, en ese momento arribaron compañeros de los uniformados a bordo de la unidad 0070-A1, quienes de igual forma le indicaban al agresivo sujeto que soltara el cuchillo.

El ataque a la menor era inminente por lo que los oficiales al observar que estaba en peligro la vida de la bebe actuaron de inmediato y usando los protocolos de intervención lograron desarmar al padre, para luego arrebatarle a la menor entregándosela a la abuela.

Una vez que quien dijo llamarse Brian Job N de 21 años estaba siendo detenido, de forma inesperada le dio un cabezazo a uno de los oficiales que llegaron en apoyo de la unidad 0070-A1, provocándole una lesión en la cabeza.

Tras haber sido neutralizado este agresivo sujeto, su pareja que dijo responder al nombre de Viviana Joseline N de 19 años de edad interfirió la labor policial, pretendiendo que dejaran en libertad al sujeto durante su aprehensión e incluso se los quería quitar cuando era trasladado a la patrulla, por lo que, también fue detenida por poner en riesgo la integridad fisica de su hija al momento de que su pareja la estaba amenazando con un arma blanca.

Finalmente, el agresor Brian Job N y su pareja fueron trasladados ante el Agente Ministerio Público del fuero común en donde se abrió una Carpeta de Investigación número CI/AGS/00312/01-18 por el delito de secuestro en agravio de su bebe de un año de nacida, mientras que Viviana Joseline N no quedó detenida pero si sujeta a investigación por parte de Fiscalía General del Estado en cuanto se determina si es apta o no para que la menor continúe bajo su custodia, en caso de ser no apta en los cuidados de la menor, la bebe pasará a la custodia de la abuela.