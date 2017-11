Despilfarra PRI más de 7 mdp para organización de asamblea de 3 horas

La Silla Rota

Ciudad de México.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gastó 7 millones 611 mil pesos en la realización de su XXII Asamblea Nacional, celebrada en el Palacio de los Deportes el pasado 12 de agosto, en donde se congregaron cerca de 10 mil priístas de todo el país.

Información obtenida por La Silla Rota, vía transparencia, revela que el partido tricolor pagó a OCESA, empresa productora y organizadora de eventos artísticos y deportivos, congresos, convenciones y eventos privados, 7 millones 611 mil pesos (IVA incluido) para la renta de la sede de su gran cónclave que tuvo una duración de apenas tres horas.

De acuerdo con los detalles del contrato suscrito entre el representante legal José Eduardo Campos Navarro y la operadora de centros de espectáculos, el monto erogado habría cubierto gastos de operación, coordinación de logística, organización, uso del inmueble del Palacio de los Deportes y estacionamiento, así como por la renta de equipo de iluminación y sonido.

Sin embargo esos no son los únicos gastos que se habrían efectuado para este propósito ya que en respuesta en una segunda solicitud de información, el Partido tricolor admitió haber destinado parte de los recursos púbicos a los que tiene derecho anualmente, en propaganda y difusión de la XXII Asamblea Nacional (incluyendo publicidad en redes sociales como Facebook), no obstante no concedió el detalle de los contratos bajo el argumento de que estaban “pendientes de firma” ya que fueron solicitados previo a su encuentro nacional.

Cabe recordar que la Asamblea Nacional es para el PRI su máximo órgano de deliberación. En su edición de este año, más de 10 mil militantes del Partido Revolucionario Institucional aprobaron modificaciones a sus documentos básicos y a los reglamentos que norman la vida interna de este instituto político, entre las que destacan la postulación de un candidato “simpatizante” a la presidencia de la república; la eliminación de requisitos para postulación de militantes a cargos de representación pública; y un nuevo código de ética que endurece sanciones contra militantes corruptos.

Además definieron la ruta que seguirán rumbo a la renovación de más de 3 mil cargos de elección popular, así como la agenda política, económica y social que impulsarán de cara a la jornada comicial.

En realización de Mesas Temáticas se erogaron más recursos

El Partido Revolucionario Institucional además destinó recursos para la realización de sus mesas temáticas celebradas el 8 y 9 de agosto en donde se definieron los acuerdos que serían aprobados más tarde en su encuentro nacional.

Aunque se celebraron encuentros previos en Campeche, Coahuila, Jalisco, Estado de México y Sinaloa, el PRI únicamente reportó gastos en Guadalajara donde se llevó a cabo la mesa de “Visión de Futuro”, por un monto cercano a un millón 200 mil pesos.

El PRI en el estado de Jalisco suscribió el 5 de agosto dos contratos con la empresa “Deutssche Bank México” por concepto de hospedaje de delegados que participaron en las mesas temáticas el 8 y 9 del mismo mes. El primero fue por la cantidad de 290 mil 573 pesos y el segundo por un monto de 204 mil pesos, sin que en el detalle del convenio se especifique cuantas personas recibirían el servicio.

Adicionalmente se firmó (el mismo 5 de agosto) un tercer contrato, que aunque no especifica si fue para este propósito, las especificaciones del servicio apuntan a que también tendría relación con la mesa que convocó a priístas de todo el país.

Este último es el relativo a la contracción de servicios de la empresa “Le Ven House Inmobiliaria” encargada de la renta de equipo de sonido por dos días (se infiere que se trata del 8 y 9 de septiembre); locación para 100 personas; coffee break y servicio de banquete por dos días para 100 personas; así como por la renta de mamparas. Por estos servicios se habrían erogado 752 mil 680 pesos.