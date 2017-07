Despierta tu pasión sexual (y la suya) este verano

Mujer Hoy

CDMX.- Al principio de una relación el sexo es fácil y abundante pero al cabo de un tiempo el juego erótico corre el peligro de volverse aburrido. ¿Cómo evitarlo? Para empezar, es importante que destierres falsas creencias del tipo “el placer ha de surgir de forma natural o sin esfuerzo” o “el placer depende de tu pareja y de lo que haga o no conmigo”. Aleja de ti esas ideas. Es algo tan simple como que lo que antes funcionaba en algún momento deja de funcionar, se vuelve monótono y cada vez apetece menos.

Si esto te ocurre, enciende la señal de alarma y ponte manos a la obra. Con la ayuda de cuatro psicólogas especializadas en pareja, reunimos las claves para que este verano reavives los rescoldos de la pasión en tu pareja.

Arrancamos con los consejos de Raquel Fernández y Noelia Luna, sexólogas del centro Ishtar:

Si nunca habéis hablado de sexo, no esperéis más. Quizás no esperáis lo mismo, ni os gusta lo mismo, o lo que antes os encantaba ya no funciona. Explícale que te gusta y que no. Qué falta y qué podría mejorar, que te cuente lo mismo a ti. Con sinceridad pero también con respeto y tacto. Incluid en vuestras conversaciones la sexualidad, no hay nada que alimente más nuestro deseo que el hablarlo de manera continua.

Fórmula anti rutina. Atrévete con algo nuevo, desconocido, tira de literatura erótica, de tus propias fantasías, de cine erótico, grabaos en vídeo, etc.

No rechaces por sistema. Muchas veces comenzamos sin ganas y terminanos disfrutando, no pierdas una oportunidad, no digas no por costumbre, cámbialo por un: “¿y por qué no?” ¡Déjate llevar! Muchas veces el ‘no’ viene motivado por una larga jornada laboral, por los niños (si los hay), por el cansancio acumulado de la semana, etc. Pero si nos dejamos llevar un poquito y luchamos contra el ‘no’, el cuerpo reaciona de manera inmediata.

Si das el primer paso puedes llevarte una grata sorpresa. Quizás tu pareja no se lo espera. Puedes preparar un ambiente adecuado, velas, un buen vino, ropa interior sexy. Dormir desnudos es otra idea, es agradable sentir el cuerpo de la persona que quieres, favorece la intimidad de la pareja.

Juega con tu pareja. Existen infinidad de juguetes que pueden hacer pasar un rato agradable (echa un ojo a los que te proponen en Diversual). Es más, si no te convencen, no hace falta que utilices juguetes eróticos. Puedes elegir algo más sutil: aceites de masajes, geles, pintura corporal, lo que vuestra imaginación os sugiera. Visitad juntos un sex shop, preguntad, curiosead, etc.

Cambia el dónde y el cuándo. ¡Busca sitios diferentes! Y también busca momentos que no sea siempre a la misma hora y en el mismo sitio.

Vuestro “pacto secreto”. ¿Y si pactáis una noche de masajes a la semana? La sexualidad no son sólo los genitales, redescubrid el cuerpo de vuestra pareja, con las manos, con la lengua, con una pluma… Explorad todos los recovecos de su cuerpo buscando nuevas zonas erógenas y besaros, larga y profundamente.

No olvides las buenas costumbres… Mantened el juego erótico todo el día, déjale mensajitos en la cartera, o mándale whatsapp sugerentes, anticípate “calentando motores” sobre lo que le propones hacer esa noche. Recuperad el beso e incluidlo todos los días al despediros y al llegar a casa.

Por su parte, la sexóloga Raquel Graña, incide en el hecho de que durante la vacaciones de verano puede resultar difícil compaginar la vida íntima de pareja por varias circunstancias. Si se tienen hijos, porque éstos ya no van al colegio y pasan más tiempo con sus padres y si no se tienen hijos, por el hecho de que algunas parejas acostumbran a viajar en el verano con familiares y amigos, lo que hace más difícil disfrutar de momentos íntimos. Para ambos casos, la sexóloga propone estas soluciones:

Aprovecha los momentos solos. Cuando se va de vacaciones con más gente, suele ser complicado tener momentos íntimos pero esto puede ser realmente emocionante. Intentar escapar del grupo durante media horita o un ratillo que podáis, iros al campo, a la playa o a algún lugar recóndito y dar rienda suelta a vuestra pasión. Incluso, si os da un poco de vergüenza, elegir horas tempranas o tardías para que la luz del día os sirva de cómplice. Esta pauta os ayudará a reactivar la pasión, a conectar con vosotros otra vez y a aumentar la complicidad.

Deja a los niños con alguien. Si estáis de vacaciones, pero no las disfrutáis íntimamente por los más pequeños podéis hacer dos cosas. Una, aprovechar los momentos en los que están durmiendo o agotados, como después de comer o durante la noche o, dejar a los niños con los abuelos o con alguien de confianza.

Recrea una primera cita. Este es un consejo que a muchas parejas les da vergüenza, pero que resulta totalmente novedoso y emocionante. Consiste en volver al primer encuentro, a sentir aquello que tuvisteis por primera vez, a pensar en qué ponerse y qué hacer. Pactar quién va a planificar la cita y, la otra persona, tan solo debe dejarse llevar. Si queréis, otro día, podéis intercambiar los papeles. Es una forma estupenda de reactivar la pasión y de innovar en pareja.

Haz algo que nunca harías. Plantearos un reto, que estaríais dispuestos a asumir si ambos formáis parte de él. Por ejemplo, volar en ala delta, hacer piragüismo, probar un nuevo plato mexicano, etc. Lo importante es que este reto lo hagáis juntos. Ya veréis como después de llevarlo a cabo sentís una conexión más íntima y estáis encantados de reactivar la pasión. Ésta, surgirá, por sí sola.

En el caso de Marina Díaz, la experta de Diván Psicólogos, incide en la necesidad de escapar de las rutinas, echarle imaginación y darle la vuelta a los conceptos sexuales que tenemos:

Ponlo en la agenda: sí, a todos nos gustaría ser tan espontáneos e improvisados como al principio, pero cuando entran en la ecuación el trabajo, los hijos y demás obligaciones, la búsqueda de espontaneidad puede llevar a la abstinencia absoluta. Despejar una tarde en la agenda de ambos y dedicarla a relajaros y explorar puede hacer maravillas por la pasión.

¿Nunca te apetece? No hay nada de malo en usar una ayudita: hay personas que no sienten deseo en su vida cotidiana, pero que una vez comenzada la relación, se activan y disfrutan de ella. Es normal, y si te pasa puedes ayudarte de novelas o películas eróticas para poner en marcha la maquinaria.

Abandona el perfeccionismo: no todas vuestras sesiones de sexo tienen que durar una hora y estar llenas de juego previo y acrobacias varias. Un “aqui te pillo, aquí te mato” disminuye el obstáculo del tiempo y puede añadir un poco de pimienta a un lunes cualquiera.

¿Variedad y novedad? Sí, siempre que te apetezca: por mucho que hayas leído sobre disfraces, juguetes o hacerlo en un sitio público, si no es algo que te excite de antemano al menos un poco, te sentirás artificial y tensa. A veces las fantasías más efectivas son las más sencillas.

No tengas miedo a pedir lo que quieres y a dar feedback: ¿le has sugerido a tu chico que te diga frases picantes y parecía salido de una peli porno de tercera categoría? En lugar de abandonar la idea para siempre, saca el tema más adelante con delicadeza y dale alternativas que funcionen mejor.

Empieza por otras formas de intimidad: si vuestra vida sexual lleva tiempo en punto muerto, es probable que otras áreas de conexión de la pareja también estén afectadas. En lugar de ir directamente a la cama, tomaos un tiempo para charlar como en las primeras citas, daros un masaje o compartir una experiencia divertida.

Eso sí, las expertas aclaran que, en ocasiones la falta de interés por el sexo o el bajo deseo sexual puede venir motivado por causas orgánicas o psicológicas e incluso una mezcla de ambas (medicamentos, trastornos metabólicos, estrés, ansiedad, miedos, problemas de índole personal…). En este caso, aconsejan acudir a un profesional que os ayude a disfrutar de una vida sexual satisfactoria.