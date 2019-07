Despidos en Jo-Bar “hechos aislados”: FTA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como “hechos aislados” se refirió el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) Alfredo González a los despidos que se están dando en Industrias Jo-Bar en Aguascalientes.

Indicó que el estado atraviesa por una economía estable, donde los recortes de personal en las empresas no están generalizados, siendo este caso en particular un asunto en el que se le redujeron los contratos, donde a los clientes en Estados Unidos les convino más que les maquillaran su producción en otro país, lo que devino en esta desafortunada crisis.

“Desafortunadamente esta determinación concluyó con el 90% de la producción que elaboraba esta empresa, pero fue un hecho aislado y no significa que estemos en situación de problemática en Aguascalientes, simplemente ya no hubo clientes en ese caso que le sostuvieran la producción”.

Más adelante el priista, precisó que sí bien la FTA no tiene el contrato colectivo de trabajo en Industrias Jo-Bar, algunos empleados se han acercado para que se les asesore en cuanto al tema de las liquidaciones, así como otros más buscando acomodo en otras empresas.

Habló de que la industria automotriz en estos momentos estaría requiriendo de por lo menos 600 trabajadores, por lo que se estaría viendo la manera de acomodarlos en esas empresas, esto en base a los perfiles.